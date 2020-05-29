Пропаганда ліні і хвороб: Маша Єфросиніна різко висловилася про бодипозитив

Маша Єфросиніна у свої 41 - справжній приклад для багатьох жінок, адже телеведуча може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. При цьому зірка не раз відзначала, що вага безпосередньо пов'язана зі здоров'ям. В інтерв'ю Раміні Есхакзай для YouTube-шоу "Ходять чутки" вона досить різко висловилася про популяризацію бодипозитива останнім часом - на думку Маші, здорова людина повною не буває.

Ведуча заявила, що заклик любити себе в будь-якій вазі - справжня спекуляція з лінню жінок, які не хочуть працювати над собою. Проте це обов'язково виллється в проблеми зі здоров'ям у майбутньому. Єфросиніна знає, про що говорить, адже був час, коли вона сама важила більше 80 кілограмів.

"Як людина, яка 10 років носила на собі зайву вагу, пов'язану з хворобою, категорично заявляю, що бодипозитив - це пропаганда ліні і хвороб. З цим ХХХL величезними гронами на стегнах, на животі, на шиї молода дівчина пропагує не тільки те, що мільйони таких же жінок можуть бути красивими. Паралельно вона негласно пропагує діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння печінки, дисфункцію кишечника, дисбактеріоз. Їй може бути 25, як Ешлі Грем, і вона вся така супер красуня, але це тіло природою людині не дано. І коли я бачу ці дисфункції щитовидних залоз на шиях, я розумію, що далі ці дівчатка будуть мати проблеми з дітонародженням, зачаттям. Будуть мати проблеми, коли шкіра втратить тургор, коли все валиться, з'явиться задишка, вони не зможуть займатися спортом. Ні, бодипозитив - це досить серйозна, потужна спекуляція з лінню тих жінок і дівчат, які сьогодні не хочуть займатися собою", - вважає теледіва.

Як поділилася Маша, вона в минулому мала проблеми з вагою, викликані гормональним порушенням, перевтомою і депресією.

"Зайва вага в моєму випадку це аномальна історія. Я прийшла в "Підйом" у моїй нинішній формі. За рік постійних недосипань і вставання в 4 ранку мій організм дав збій, і я набрала свою першу 10-ку. Так вийшло, що в цей же час "Підйом" набрав рейтинг, і я стала популярною, будучи такою гарною пухлею під 70. З моїм зростом 180 см це звичайно все було чудово - мої молоді дівочі груди, що росли як на дріжджах, всіх розчулювали, захоплювали, і це був вау-ефект. Але я розуміла, що мені наростає не моя вага. Далі у мене зникли місячні, і я почала стрімко набирати вагу. 2000-й рік, хто що знав про терапію, детокси, правильне харчування? Нічого", - згадала Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна у 2000 році (instagram.com/mashaefrosinina)

Щоб повернути менструацію, телеведуча півроку лікувалася гормонами. В цей час помер її тато, вона впала в депресію, шукала заспокоєння в їжі, і в результаті погладшала до 86 кг

"Ти проходиш у своїй квартирі повз дзеркала і у тебе починають литися сльози, але ти нічого не можеш зробити. Ти ковтаєш зонд або вичищаєш все з себе літровими клізмами, колеш собі уколи або ходиш на масаж по схудненню. Вага ніяк не зрушиться, тому що вона гормональна. Це була не моя вага і не мій стан, я була хворою людиною. Тому сьогодні вся моя популяризація ЗСЖ пов'язана саме з тим, що поки ти здоровий, і твій організм працює як годинник, ти ніколи не потрапиш в той стан, в який потрапила я", - відверто розповіла Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зізналася, без чого не уявляє своє життя і особливо ранок.