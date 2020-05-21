Була жінкою в тілі: Маша Єфросиніна розкрила свої секрети схуднення

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча підкреслила, що важливо звертатися до професіоналів

Маша Єфросиніна - справжній приклад для багатьох жінок, адже 40-річна телеведуча захоплює стрункою фігурою, квітучим зовнішнім виглядом і бездоганним стилем. При цьому в більш ранні роки вона важила набагато більше і не соромиться про це говорити. На карантині знаменитість стала частіше показувати моменти зі свого життя і ділитися корисними порадами - наприклад, розповідати про свої правила харчування, що допомагають тримати себе у формі. Однак реакцію Маша отримала неоднозначну і вирішила прояснити деякі моменти.

Єфросиніна опублікувала в Instagram відео, в якому готує і одночасно розповідає про свою історію схуднення. У якийсь момент ведуча навіть задерла футболку і продемонструвала на камеру свій плоский животик.

"Дивовижно, але факт!! Я не заморочуюсь з вагою вже близько шести років - не дотримуюся дієти, живу за певного харчового режиму і особливо не педалюю цю тему в публікаціях! Однак донині найбільш запитувана вами тема - саме вага і харчування! Запустивши рубрику #Машина_еда , я знову зрозуміла, що наступила на граблі: говориш про правила харчування, ти-ніфіга не знаючий аматор; наполягаєш на тому, що тіло з вдячністю повертає тобі природну форму за «полагоджене» здоров'я - значить, популяризуєш анорексію. Це все якесь похмуре замкнуте пекло!" - поскаржилася артистка.

За словами Маші, багато шанувальників не вірять, що їй вдалося схуднути за допомогою правильного харчування і старанної роботи над собою і вони впевнені, що вона вдавалася до операцій або "чарівних таблеткок". Також зірка назвала свою максимальну вагу - 86 кілограмів, причому саме в той період вона стала популярною телеведучою.

"Так, я була Товстою! Так, це було давно, коли ви росли на моїх передачах, і НІЧОГО про мене не знали, крім того, що я «покажу» вам телепузиків! Потім дуже довго я була тією самою, як ви часто пишете, «прекрасною соковитою жінкою в тілі», і робила телевізійну кар'єру! Пройшли роки, у мене з'явився інста профіль, у новій мене - і ви миттєво самі все вирішили про мої зміни : видалені грудки/ребра/жири/ підтяжки! І категорично не хочете вірити в наполегливу, багаторічну працю, пізнання своєї анатомії і роботу з серйозними фахівцями. Напевно, все-таки цікавіше вірити в гівно рекламу порошків, від яких раз і схуд на 26 кг. за два тижні. Тому дивіться відео - я ЩЕ РАЗ там все старанно пояснюю!" - поділилася Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Секрет стрункості Маші: 30% харчування, 30% спорт і ще 30% - уміння позитивно ставитися до людей, себе і життя.

Вона також поділилася кількома правилами, які можуть допомогти вам схуднути. Для початку ведуча закликала почати не з дієт і їжі, а звернення до фахівців - ендокринолога, гінеколога та інших лікарів, які зможуть розповісти, в якому стані перебуває ваш організм і нервова система. І вже ці люди порадять вам, як приводити себе комплексно в норму.

"Здорова людина повною не буває", - нагадала артистка.

Нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна порадувала фоловерів дуже рідкісною зйомкою з дочкою Наною. Мама з донькою знялися для рекламного кампейна одного з українських ювелірних брендів.

Автор: Марина Настевіч