Не продешевили: Крапівіна зізналася, скільки коштував проект "Орел і Решка"

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Секрет успіху - це не великі фінансові вкладення, а любов до того, що робиш

Нателла Крапівіна — продюсер Світлани Лободи, співавтор ідеї і творець популярного телевізійного проекту "Орел і Решка" в інтерв'ю на каналі Youtube зізналася, у скільки обійшлося створення одного з найбільш рейтингових шоу про подорожі.

В плани Нателли, яка надалі стала продюсером Світлани Лободи, кліпмейкером і режисером, ніяк не входив шоу-бізнес, як втім не думала вона і пов'язувати своє життя з телебаченням чи естрадою.

"Після університету я ще 4 роки пропрацювала в компанії батька (Нателла має юридичну освіту — прим.ред.), ми представляли ексклюзивні ювелірні бренди і годинники по всій території України. Уявляєте, я ще дівчинка, мені 21 рік, а я в місяць могла заробити 4 мільйони доларів", - відверто зізналася Нателла.

Фото: Нателла Крапівіна (instagram.com/natellakrapivina)

Але випадкове знайомство внесло в долю Крапівіної корективи і про стабільну прибуткову сімейну справу вона тут же забула.

"Зовсім випадково я познайомилася з хлопцями з Оленою і Женею (подружжя Синельниковы — автори і продюсери шоу "Орел і Решка" — прим.ред.), то вони мені й озвучили ідею "про монетку". Я дістала свої накопичення — 26 тисяч доларів і ми поїхали в Барселону на зйомки", - таким спонтанним було створення проекту на особисті гроші і без жодних гарантій успіху.

Фото: Євген Синельников (instagram.com/orelireshka_official)

Вигідно продати шоу спочатку теж не вийшло, не тому що за нього не хотіли гідно платити, а тому що партнери, займаючись захоплюючим процесом, забули продумати бізнес-план і прорахувати прибуток.

"Потім ми прийшли до Вови Зеленського, і на питання скільки коштує проект, так зопалу і сказали — 26 тисяч. Тільки потім з'ясували, що насправді програма коштує в півтора рази більше", - про перші спроби продати шоу на телебачення розповіла Нателла.

Фото: Ведучі програми "Орел і Решка: Морський сезон 2" - Коля Серьга та Аліна Астровська (instagram.com/orelireshka_official)

Навіть не вигідно продав перший сезон програми на телебачення, її творці не жалкують про це, бо шоу надалі стало мегапопулярним і отримало багато теленагород, а це означає, що проюсери-аматори не продешевили. Надалі "Орел і Решка" став одним з найулюбленіших тревел-шоу в нашій країні і далеко за межами України, проект продовжився на багато сезонів і навіть зробив зірками десяток хлопців і дівчат, яким пощастило стати ведучими передачі.

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