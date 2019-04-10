"Зізнаюся в коханні щодня": Monatik зробив зворушливу заяву

Популярний співак і тренер шоу Голос країни 9 Дмитро Монатік не так давно відсвяткував 33-й день народження. Артиста привітали "зіркові" колеги, які не скупилися на добрі слова і побажання. До знаменної дати також вийшло ювілейне інтерв'ю співачка на сторінках глянцевого журналу Viva! Бесіда з артистом вийшла відвертою, а сам Monatik навіть прочинив завісу таємниці над особистим життям, про яке не любить багато говорити. Співак переконаний, що парі важливо дивитися в одному напрямку і мати однакові життєві орієнтири, пише Viva!

Дмитро також прикрасив обкладинку видання, з'явившись у вбранні від українського бренду Ira Lan. Автором стильного фтосета стала фешн-фотограф Соня Плакидюк. "Monatik. Мрійник. 33", - свідчить красномовний заголовок.

"Я зізнаюся в коханні дружині кожен день!" - заявив співак журналістам, з теплотою говорячи про свою кохану половинку, Ірину Демічеву, яка подарувала йому двох прекрасних синів.

Фото: Дмитро Монатік на обкладинці Viva! (instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Артист зізнається – спільність інтересів, життєвих цілей і орієнтирів є основою для щасливих взаємин у сім'ї.

"Чоловікові і дружині важливо мати спільні орієнтири. Це основа всього. Пара, по-моєму, просто зобов'язана мати загальні орієнтири, інтереси, йти в одному напрямку. Інакше, якщо кожен буде відстоювати своє, спрацює принцип "лебідь–рак–щука". Результат очевидний", - вважає Дмитро.

В Instagram дружини співака також можна побачити стильне чорно-біле фото, опубліковане на сторінках видання.

Фото Дмитро Монатік на сторінках Viva! (instagram.com/irinademicheva)

Раніше Monatik прокоментував відносини Тіни Кароль і Дана Балана.

До речі, Дмитро Монатік рідко балує знімками дітей. Так, фото синів у фортепіано розчулило шанувальників артиста.