"Приємне з корисним": MONATIK з дружиною відправився до сонячної Туреччини

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinademicheva)

Ірина Демічева показала яскраве фото серед буйної зелені

MONATIK ( Дмитро Монатік) після тріумфального концерту 1 червня на НСК Олімпійський в Києві вирішив трохи відпочити і присвятити час рідним і бизким. Він із задоволенням подорожує в компанії своєї дружини, "правої руки" і музи Ірини Демічевої, а іноді бере з собою в поїздки синів, щоб показати всю красу і багатогранність світу. Так, нещодавно Дмитро та Ірина побували в Амстердамі і відвідали Музей сучасного мистецтва. Дружина співака тоді ж зробила відверте зізнання – вона назвала артиста "чоловіком мрії", чим зворушила шанувальників в Instagram. І ось, пара вирішила провести вікенд вже у сонячній Туреччині, а саме в Сіде.

Ірина показала яскравий літній образ в капелюшку-канатье і помаранчевій сукні на тонких бретелях в рюшами в області декольте. Дівчина позувала на піску серед соковитої зелені і буйної рослинності. Вона поставила в геотегах місце свого перебування.

"Поєднуючи корисне з приємним", - коротко підписала сонячне фото вона.

Фото: Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Підписники Ірини не скупилися на похвали і компліменти, відзначаючи, що дружина співачка виглядає просто чудово.

"Красива до мурашок", "Ви прекрасні", "А Ви дуже красива!", "Помаранчевий це ваше на 100%", "Дуже красива", "Приголомшлива!", "Найкрасивіша, мила, виглядаєш чудово", "І все розтануло навколо при вигляді Вас", - писали фоловери.

Скріншот коментарів

Примітно, що Дмитро Монатік в сторіз показав вивіску готелю, в якому зупинився разом з дружиною. Напис свідчить Starlight Thalasso & SPA. В відображенні дзеркальної таблиці можна розглянути самого артиста з рюкзаком на плечі.

Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, що дружина MONATIK'а Ірина Демічева зворушила мережа сімейним днем.

Раніше дружина MONATIK'а умилила ефектним кадром із зірковим чоловіком.