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Пріянка Чопра на першому світському виході після весілля блищала в яскравому Elie Saab

Lite » Зірки 10.12.2018 - 08:58
Пріянка Чопра на першому світському виході після весілля блищала в яскравому Elie Saab
Пріянка Чопра і Нік Джонас (Фото: instagram.com/eliesaabworld)

Для дебютного виходу чоловік актриси Нік Джонас вибрав розслаблений стиль casual

Відома голівудсько-боллівудських актриса, володарка титулу "Міс світу – 2000" Пріянка Чопра, яка нещодавно вийшла заміж за американського музиканта Ніка Джонаса, разом зі своїм чоловіком відвідала захід у Мумбаї. Про це повідомляє Vogue.

Після тижня весільних урочистостей знамениті молодята Пріянка Чопра і Нік Джонас стали почесними гостями камерного вечері в Мумбаї, який влаштувала для друзів і партнерів засновниця програми для знайомств Bumble - Уітні Вульф-Херд.

Пріянка Чопра на першому світському виході після весілля блищала в яскравому Elie Saab

Пріянка Чопра (Фото: instagram.com/eliesaabworld)

Сама Уїтні разом з чоловіком були в числі почесних гостей на весіллі Пріянки, і ось тепер вже сама наречена вирішила підтримати подругу світським реверансом.

Для дебютного виходу в новій якості Нік Джонас вибрав розслаблений стиль casual, в той час як його дружина, на контрасті, вийшла у форменому blасk tiе: актриса вибрала сукні з глибоким декольте і паєтками з весняно-літньої колекції Elie Saab, доповнивши його яскраво-червоними весільними браслетами, які вона носила в день вінчання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від ELIE SAAB (@eliesaabworld)

 

Крім цього відлунням традиційних індійських церемоній став малюнок мехенді на руках нареченої і синдур (червона смуга в проборе волосся, яку використовують вже заміжні дівчата в якості символу жіночої енергії).

Раніше ми повідомляли, що Пріянка Чопра була на весіллі у своєї кращої подруги Меган Маркл.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон розірвала заручини з нареченим.

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Відео: РБК-Україна

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