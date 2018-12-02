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Пріянка Чопра і Нік Джонас одружилися: перший коментар актриси

Lite » Зірки 02.12.2018 - 22:18
Пріянка Чопра і Нік Джонас одружилися: перший коментар актриси
Фото: (instagram.com/priyankachopra)

Актриса також розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком

Актриса, володарка титулу "Міс світу – 2000" Пріянка Чопра 1 грудня вийшла заміж за американського музиканта Ніка Джонаса. Вони були заручені з травня 2018 року і вже з'явилися перші офіційні фотографії з весілля зірок. Цікаво, що для актриса дотримується індійських традицій і побралася в національному костюмі. Першими кадрами весілля поділилася сама актриса в своєму Instagram.

 

Фото: (instagram.com/priyankachopra)

Відносини Ніка і Пріянки почалися як обмін кокетливими текстовими повідомленнями в 2016 році. Флірт перейшов в повноцінний роман після Met Gala 2018. Насправді, Ніку знадобилося всього три побачення, щоб зрозуміти, що Пріянка — це та жінка, на якій він хотів одружитися.

"Все почалося як жорстке змагання між піснями і танцями, а закінчилося, як завжди, величезним святом любові. Ми з Ніком з нетерпінням чекали Sangeet (музичний вечір – ред.), це ще один передвесільний ритуал... і хотіли подивитися, що підготували наші родичі. І який це був спектакль. Кожна сім'я розповідає наші історії через пісні і танці, наповнені великим сміхом і любов'ю. Ми обидва були сповнені вдячністю за зусилля, любов, сміх і будемо нести спогади про цей особливий вечір все життя. Це дивовижний початок життя єднання для наших сімей і друзів", – написала Пріянка в своєму Instagram.

Пріянка Чопра і Нік Джонас одружилися: перший коментар актриси

Пріянка Чопра і Нік Джонас одружилися: перший коментар актриси

Вона також додала відео з суспільного шоу, у якому вона та Нік брали участь у травні 2018.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/priyankachopra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Priyanka Chopra (@priyankachopra)

Відео: (instagram.com/priyankachopra)

Нагадаємо, що Пріянка Чопра була на весіллі у своєї кращої подруги Меган Маркл.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон розірвала заручини з нареченим.

 

Відео: (video.rbc.ua)

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