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Привезли о другій ночі: Злата Огнєвіч згадала про незабутній новорічний подарунок

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 14:17
Привезли о другій ночі: Злата Огнєвіч згадала про незабутній новорічний подарунок
Злата Огнєвіч (фото: ТК "Україна")

Самий яскравий і незабутній подарунок Златі зробила її бабуся

Під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, популярна українська співачка Злата Огнєвич розповіла про те, в якогось казкового персонажа вона б із задоволенням перевтілилися.

Українська співачка Злата Огнєвіч про сцену мріяла з самого дитинства. В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна" співачка зізналася, що ще в юному віці прагнула проявляти креативність:

"На святах у школі було нецікаво, бо мені у цьому завжди не вистачало творчості. Усі класні костюми були "розібрані" дітьми вчителів, які й робили ці всі свята. І я зазвичай була сніжинкою чи чарівницею, або якоюсь лисичкою. А я думаю, що потрібно робити якісь костюми, щоб розважати людей: Шрека, Дарт Вейдера… або зараз по казці "Крижане серце". Я, напевно, була б такою якоюсь героїнею, з "Крижаного серця".

Цікаво, що у дитинстві Злата настільки серйозно ставилася до сцени, що навіть подарунки, про які вона мріяла, були пов’язані з музикою.

"Всі мої бажання були пов’язані з музикою, наприклад, я хотіла, щоб мені подарували програвач – з дитинства люблю вініл. Потім хотіла магнітофон – я записувала себе на диктофон, який там був, і згодом аналізувала. Так я готувалася до участі в конкурсах – сама собі викладач! Потім мені бабуся подарувала фортепіано, яке везли з Кривого Рогу взимку. Привезли о другій ночі, і я відразу сіла за нього грати, так мені цікаво було понатискати ці чорні та білі клавіші. Це був найяскравіший подарунок дитинства!", – поділилася Злата Огнєвіч за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Привезли о другій ночі: Злата Огнєвіч згадала про незабутній новорічний подарунок

Злата Огневич (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

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