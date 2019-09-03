Привезла сонце: Джамала прогулялася по території середньовічного замку в Лондоні

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала також захоплюється повітряними хмарами у Лондоні

Джамала не перестає дивувати багатотисячну армію шанувальників своїми спонтанними, але завжди яскравими подорожами. Не так давно співачці випала можливість стильно прогулятися по "абсолютно випадковим літньому Парижу". Тепер же Джамала "випадково" потрапила на екскурсію в Лондон! Звичайно ж, співачка поспішає поділитися з шанувальниками яскравими деталями поїздки.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram українська виконавиця опублікувала нову серію фото з Лондона. На фото життєрадісна Джамала позує на тлі середньовічного замку. А також серед великого поля з рівно підстриженою зеленою травою.

“Раз! І ти грієшся під лондонським сонцем на подвір‘ї старовинного замку. Ну, де ж ви бачили у вересні стільки сонця у Британії! P.S. Ці хмари просто нереальні”, - поділилася емоціями Джамала.

Джамала похвалилася відпочинком в Англії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачка також поспішили прокоментувати її нову серію фото:

“Дуже красивий кадр) побільше б таких цікавих знімків. Удачі в усьому, миру над головою, і побільше щасливих моментів у житті))"

“Зайшла в інста з думками «ну коли ж там у Джа новий пост?»)) красиві фото, з собою сонце привезла в Британію"

"Дякую вам за красу, яку ви показуєте, дуже гарні знімки, Ви і все що Вас оточує!"

"Це Ви - наша сонячна українська красуня привезли сонечко в Туманий Альбіон"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Джамала похвалилася відпочинком в Англії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком. Співачка звернулася до малюка з емоційною промовою. При цьому пост Джамали був присвячений темі 1 вересня. Співачка зазначила, що її сина також чекає в майбутньому хвилювання першокласника. Але поки що він "може сходити з розуму весь світ для нього".