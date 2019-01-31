"Привіт від Вільяма": голлівудську актрису переплутали з Кейт Міддлтон

Журналісти переплутали знімки двох знаменитих британок

Американские журналисты оконфузились, выпустив в материал о звезде Голливуда Кейт Бекинсейл, знаменитой по ролям в таких фильмах, как "Ван Хелсинг" и "Перл-Харбор".

Дело в том, что недавно звезда внезапно очутились на больничной койке, с очень опасным диагнозом — разрыв кисты яичника. О неприятности со знаменитостью не упустили возможности написать западные СМИ, однако, больше других отличался таблоид USA Today, который по ошибке выпустил новость о Кейт, проиллюстрировав его снимком герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Фото: Публикация Кейт Бекинсейл (instagram.com/katebeckinsale)

На своей страничке Instagram тезка британський коронованной особы опубликовала пост со скришотом оплошности редакторов (которую те, кстати, тут же исправили, заменив фото на кадр с Бекинсейл на красной дорожке с церемонии награждения Гильдии продюсеров).

Публикацию Кейт подписала теплыми словами благодарности за поддержку своим фанатам и посмеялась над случившимся курьезом.

Скриншот: Комментарий к публикации Кейт Бекинсейл (instagram.com/katebeckinsale)

"Я была тронута всеми добрыми пожеланиями, которые я получила за последние несколько дней. Я чувствую себя намного лучше, и надеюсь, что другие девушки, которые прохошли через это, тоже. Возвращаюсь к своим королевским обязанностям. Привет от Уильяма", - написала она.

Фото: Кейт Бекинсейл (instagram.com/katebeckinsale)

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Кстати, Кейт Миддлтон всерез подумывает над тем, чтобы родить четвертого ребенка.

Спорные образы Кейт Миддлтон (видео: РБК-Украина)