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"Привіт від Вільяма": голлівудську актрису переплутали з Кейт Міддлтон

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 11:25
"Привіт від Вільяма": голлівудську актрису переплутали з Кейт Міддлтон
Фото: Кейт Бекінсейл (instagram.com/katebeckinsale)

Журналісти переплутали знімки двох знаменитих британок

Американські журналісти оконфузилися, випустивши в матеріал про зірку Голлівуду Кейт Бекінсейл, відому за ролями у таких фільмах, як "Ван Хелсінг" і "Перл-Харбор".

Справа в тому, що нещодавно зірка раптово опинились на лікарняному ліжку, з дуже небезпечним діагнозом — розрив кісти яєчника. Про неприємності зі знаменитістю не впустили можливості написати західні ЗМІ, однак, найбільше серед інших відрізнився таблоїд USA Today, який помилково випустив новину про Кейт, проілюструвавши його знімком герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон.

&quot;Привіт від Вільяма&quot;: голлівудську актрису переплутали з Кейт Міддлтон

 

Фото: Публікація Кейт Бекінсейл (instagram.com/katebeckinsale)

На своїй сторінці Instagram тезка британський коронованої особи опублікувала пост зі скришотом помилки редакторів (яку ті, до речі, одразу ж виправили, замінивши фото на кадр з Бекінсейл на червоній доріжці церемонії нагородження Гільдії продюсерів).

Публікацію Кейт підписала теплими словами подяки за підтримку своїм фанатам і посміялася над курйозом.

&quot;Привіт від Вільяма&quot;: голлівудську актрису переплутали з Кейт Міддлтон

Скріншот: Коментар до публікації Кейт Бекінсейл (instagram.com/katebeckinsale)

"Я була зворушена усіма добрими побажаннями, які я отримала за останні кілька днів. Я відчуваю себе набагато краще, і сподіваюся, що інші дівчата, які прохошли через це, теж. Повертаюся до своїх королівським обов'язків. Привіт від Вільяма", - написала вона.

&quot;Привіт від Вільяма&quot;: голлівудську актрису переплутали з Кейт Міддлтон&quot;Привіт від Вільяма&quot;: голлівудську актрису переплутали з Кейт МіддлтонФото: Кейт Бекинсейл (instagram.com/katebeckinsale)

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До речі, Кейт Міддлтон серйозно подумує над тим, щоб народити четверту дитину.

Спірні образи Кейт Міддлтон (відео: РБК-Україна)

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