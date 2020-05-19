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Без нещирості і фальші: Слава Камінська нагадала прості правила спілкування

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2020 - 16:29
Без нещирості і фальші: Слава Камінська нагадала прості правила спілкування
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка задається питанням, чому люди так багато прикидаються

Слава Камінська з групи НеАнгели на карантині стала більше ділитися з шанувальниками особистими думками і одкровеннями. Так, мама двох дітей розповіла про те, в яких стосунках вона залишилася з їх батьком і своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським і навіть прокоментувала його новий роман. Заради дітей вона докладає зусиль, щоб нормально спілкуватися з екс-чоловіком. Саме теми людського спілкування артистка торкнулася у своїй новій публікації.

Слава поділилася ефектним кадром, на якому вона зображена на вулиці в стильному образі кежуал. Співачка позує у футболці з принтом з серіалу "Друзі", джинсовій куртці і трендовій вельветовій кепці пісочного кольору. Вона повернула голову в бік від камери і задумливо дивиться в далечінь.

Камінська розмірковує про те, чому люди так багато прикидаються у спілкуванні один з одним і не показують себе справжніх.

"Когнітивний дисонанс: чому люди не показують свою справжню сутність?! Одна частина людей підлаштовується під думку інших, наступаючи на горло власним інтересам або кордонам. Інша - егоїстично і зверхньо, надівши на себе корону, намагаються здаватися важливіше і впевненіше, демонструючи свою перевагу. Висловлюся", - пише співачка.

Без нещирості і фальші: Слава Камінська нагадала прості правила спілкування

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)⠀

Далі Слава нагадала всім про важливі правила, які допоможуть налагодити комунікацію.


"Отже, на мою суб'єктивну думку, для нормального людського спілкування потрібно пам'ятати прості правила:

1.Всі люди однакові. З двома руками і двома нонами. З усіма треба спілкуватися з повагою і на рівних.

2.Поганих людей не буває. Бувають обставини, в які людина потрапив. В дитинстві чи протягом життя чи. У будь-якому випадку, емпатія і терпимість всім нам в допомогу.

3.Називати речі своїми іменами, без облуди і фальші. Людям властиво лицемірити - ОК. Але, коли звичайне г**но нудотно називають розою, це вже НЕ ОК.

4.Корона. Перш, ніж її на себе надіти, згадати про те, що:

- її вам могли дати помилково (дивимося пункт 3);
- паперова і згорає в 2 рахунки;
- зарозумілість, і гордовитість ще ніколи не зробили цей світ кращим

Без нещирості і фальші: Слава Камінська нагадала прості правила спілкування
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)⠀

Бажаю кожному балансувати в неоднозначному океані людського спілкування, вміючи з повагою і без хамства відстоювати свої кордони", - радить зірка.

Раніше Слава Камінська з групи НеАнгели розповіла про бійки та конфлікти з колегою по дуету Вікторією Смеюхою.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України певецСлава Камінська
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