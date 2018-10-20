"Довелося б його спалити": Надія Мейхер показала, хто знає її секрети (фото)

Фото: Надія Мейхер-Грановська (instagram.com-nadyameiher)

Дівчина зізналася, через це не хоче наймати водіїв

Українська співачка і телеведуча Надія Мейхер показала фанатам, з ким вважає за краще "ділитися" своїми секретами. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Мій вірний залізний кінь. Якби він міг говорити, мені б довелося його спалити. Скільки всього він знає про мене. Жодна людина, навіть найбільш близька, не відає і не бачила те, що він", - сказала вона.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Більше того, стверджує Мейхер, саме з цієї причини вона не хоче наймати собі водія.

"Почасти, саме тому у мене ніколи не було, немає, і не буде водія. Ну, і звичайно, тяга до самотності. Так, хоча б у машині, переїжджаючи з пункту А в пункт В,С,D і так далі", - підкреслила вона.

Схожу думку висловили і фанати співачки.

"Я теж свою машину ціную за можливість побути на самоті, наодинці з собою", - сказала користувач Катерина Мік.

"Звичайно, адже машина знає всі твої заїзди і від'їзди", - підкреслила юзер Світлана Саталовик.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Як повідомлялося, раніше екс-учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка займається балетом, похвалилася своєю розтяжкою.

Перед цим Надія Мейхер-Грановська поділилася з підписниками у соцмережі хвилюючим фото, яке викликало дикий захват - на знімку зірка "засвітила" свою велику груди.

Також ми писали про те, що Надя опублікувала знімок, на якому вона зображена в шикарній чорній сукні з розрізом - цікавий крій сукні вигідно підкреслив всю красу її фігури.

Відео: РБК-Україна