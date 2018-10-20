ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Довелося б його спалити": Надія Мейхер показала, хто знає її секрети (фото)

Lite » Зірки 20.10.2018 - 12:05
Фото: Надія Мейхер-Грановська (instagram.com-nadyameiher)
Фото: Надія Мейхер-Грановська (instagram.com-nadyameiher)

Дівчина зізналася, через це не хоче наймати водіїв

Українська співачка і телеведуча Надія Мейхер показала фанатам, з ким вважає за краще "ділитися" своїми секретами. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Мій вірний залізний кінь. Якби він міг говорити, мені б довелося його спалити. Скільки всього він знає про мене. Жодна людина, навіть найбільш близька, не відає і не бачила те, що він", - сказала вона.

&quot;Довелося б його спалити&quot;: Надія Мейхер показала, хто знає її секрети (фото)

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Більше того, стверджує Мейхер, саме з цієї причини вона не хоче наймати собі водія.

"Почасти, саме тому у мене ніколи не було, немає, і не буде водія. Ну, і звичайно, тяга до самотності. Так, хоча б у машині, переїжджаючи з пункту А в пункт В,С,D і так далі", - підкреслила вона.

Схожу думку висловили і фанати співачки.

"Я теж свою машину ціную за можливість побути на самоті, наодинці з собою", - сказала користувач Катерина Мік.

"Звичайно, адже машина знає всі твої заїзди і від'їзди", - підкреслила юзер Світлана Саталовик.

&quot;Довелося б його спалити&quot;: Надія Мейхер показала, хто знає її секрети (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Як повідомлялося, раніше екс-учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка займається балетом, похвалилася своєю розтяжкою.

Перед цим Надія Мейхер-Грановська поділилася з підписниками у соцмережі хвилюючим фото, яке викликало дикий захват - на знімку зірка "засвітила" свою велику груди.

Також ми писали про те, що Надя опублікувала знімок, на якому вона зображена в шикарній чорній сукні з розрізом - цікавий крій сукні вигідно підкреслив всю красу її фігури.

Відео: РБК-Україна

Новини України ВІА ГраНадія Мейхер Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся