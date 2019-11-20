Довелося звернутися до психолога: Слава з НеАнгелів зізналася, про що шкодує в житті

Людям властиво робити помилки. Це життя, - стверджують психологи. Тож про які свої вчинки шкодують українські знаменитості? Чому екс-чоловік Слави Камінської, яка підкорила грайливим образом, був незадоволений її поведінкою, а Віктор Сарайкін хотів виїхати з Києва, розповіли у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Співачка Слава Камінська зізналася, що їй є, про що шкодувати, адже артистка не вміє тримати язика за зубами. Тож частіше за все жалкує про сказане.

"Мені чоловік казав: ти коли-небудь закриєш свій…Як правило щось комусь сказала, тому що язик мій - ворог мій, у мене як помело. А я не можу, я ось така, я вчуся... але все одно – помело", - ділиться Слава Камінська.

Для того, щоб подолати свою балакучість, Слава навіть звернулася до спеціалістів. Нині артистка часто відвідує психолога і не вбачає в цьому нічого поганого.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Телеведуча і спортсменка Марина Боржемська зізнається – вона людина прямолінійна, однак і їй є про що жалкувати. Жінка розповіла, що після свого розлучення із боксером В’ячеславом Узелковим вона зрозуміла, що неправильно спілкувалася з ним і багато чого просто не говорила.

"Можливо, мені потрібно було інколи казати навіть Славі щось більш власно. Можливо, щоб не відбувалися якісь казуси. Я завжди говорю людям у вічі те, що я думаю. І, можливо, через те, що я його завжди так оберігала, зараз він інколи себе поводить по-дитячому", - говорить Боржемська на каналі "Україна".

Колишнє подружжя нині не спілкується. Марина зізнається - її двері завжди для Слави відчинені.

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Співачка Тоня Матвієнко свого часу не отримала важливі знання, про що нині жалкує.

"Шкодую, що колись в університеті навчалася і заплатила за дуже дорогий курс англійської. І я на ньому не довчилась. Я лінива була і дуже жалкую, що я не знаю англійську. Я шкодую, що в свій час її не вивчила. Зараз просто немає часу", - говорить Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Акторові Віктору Сарайкіну вже 60 років. За життя у нього з’явилася купа приводів шкодувати про ті чи інші свої вчинки. Відверто чоловік розповів, про що жалкує. Зокрема про те, що колись знехтував похороном бабусі заради свого майбутнього. Віктор розповів, що родина довго відкладала кошти на його навчання, а коли померла бабуся, мама актора хотіла витратити заощадження на похорон, але витратила на його майбутнє.

Майбутній актор таки поїхав і вступив до театрального вишу, а згодом переїхав жити до Києва. Спочатку Сарайкін був закоханий у місто. Але потім впав у розпач.

"Зарплата невелика на той час. Більшість коштів пропивалися через тугу нереалізованості. Так, я розумів, що цю роль я міг би грати. Але я розумів, що це не зломиш. У мене було відчуття, що я не потрібен. Ось тоді був період, що я шкодував, що залишився у Києві", - говорить Сарайкін.

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