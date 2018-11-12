"Настав час для власних проектів": Женя Кот залишає Танці з зірками із гордістю

Фото: колаж РБК-Україна

Шанувальники артиста дякують йому за участь в шоу та бажають успіху

Учасник популярного танцювального шоу "Танці з зірками 2018" Женя Кот, який раніше розповів про небезпечний трюк на 12-му ефірі та за результатами глядацького голосування журі разом з співачкою Мішель Андраде покинув проект, зізнався, що залишився дуже задоволений виступом. Про це він повідомив у своєму Instagram і опублікував фото.

"Я страшенно радий, що наш останній танець був таким. Таким нашим. І вдячні глядачі, що дали можливість станцювати його аж 2 рази за ефір!", - написав він.

Фото: instagram.com/kot_jenya

"Мішель сказала вчора дуже важливі слова: "Мені не соромно". А я скажу – я гордий. Я пишаюся, що працював з тобою, Мішель, пишаюся тим, що черговий раз був частиною такої професійної команди", - зізнався Євген.

Також артист зазначив, що робити це шоу таким легким, красивим і невимушеним, як глядачі бачать на екрані, насправді дуже важко.

Фото: instagram.com/kot_jenya

"Багато хто намагається мене втішати... Я вдячний кожному слову підтримки, без вас я не був би артистом, не був би собою взагалі. Але я не засмучений. Я щасливий і навіть дуже радий, що настав час для власних проектів!", - сказав Женя.

Скрін: instagram.com/kot_jenya

У коментарях до повідомлення шанувальники Жені дякують йому за участь в шоу і бажають успіху в подальших проектах:

"Ви класні хлопці і ваші танці це щось, це було круто. Спасибі вам";

"Красиві, енергійні і дуже професійний. Думаю ваша перемога в тому, що ви пішли зараз, бо потім вилетіти, буде набагато важче. Я не розумію навіщо тягнуть за вуха цього грузина, історія, як і з Могилевською, сумно, що свої на узбіччі виходять. Удачі вам і самих крутих проектів";

"Ви вдвох прекрасні! Думаю, що не втішати, а підтримати - це так. Вас багато люблять, ще станцюють всі";

"Ви дуже крута пара! Прикро було що шикарний номер з годинником хтось "не зрозумів" або не хотів зрозуміти! Спасибі за всі ваші танці"...

Скрін: instagram.com/kot_jenya

Раніше повідомлялося, що популярна українська співачка Тіна Кароль виступила у дванадцятому ефірі шоу "Танці з зірками", в якому один з номерів пари танцювали під живий виступ знаменитих артистів. Як зізналася Тіна, перед виступом вона розплакалася.

Нагадаємо, 11 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили дванадцятий випуск шоу Танці з зірками, в якому виступили 5 залишилися зіркових пар.

Також ми писали про те, що судді нового сезону шоу Танці з зірками - прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, відомий співак MONATIK і популярний хореограф Влад Яма, - проводять кастинг танцюристів до наступного сезону.

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Відео: РБК-Україна