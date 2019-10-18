Справжня Леді Досконалість: Віра Кекелія назвала свого фаворита шоу Танці з зірками 2019

Віра Кекелія (фото: прес-служба)

Кекелія заспіває пісню під час чергового ефіру Танці з зірками 2019

Українська співачка і учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія, яка супроводжує вокалом виступи учасників проекту Танці з зірками 2019 на "1+1", розповіла про роботу з Оленою Кравець, яка раніше потроллила свою участь у Танцях. Цієї неділі під час дев'ятого прямого ефіру проекту співачка виконає пісню "Леди Совершенство" з кінофільму "Мері Поппінс, до побачення!", під яку актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець та Максим Леонов продемонструють запальний квікстеп.

Поки пара старанно готується до виступу, співачка проводить години за репетиціями вокалу, щоб бездоганно наживо виконати композицію під час прямого ефіру. За лаштунками проекту VERA KEKELIA поділилася враженнями від роботи з Оленою і Максимом і зізналася, що буде вболівати за цю пару:

"Співати для Олени й Максима – одне задоволення. Тим більше, ця пісня дуже підходить Олені. Вона встигає абсолютно все: і репетирувати разом з нами номери «Жіночого Кварталу», і проводити години в залі, вивчаючи новий танець, і піклуватися про трьох дітей. Олена – справжня Леді Досконалість. Я вболіваю за неї і щиро бажаю перемоги у проекті!".

Нагадаємо, VERA KEKELIA супроводжує вокалом виступи учасників на паркеті вже третій сезон поспіль. Телеглядачі легко впізнають співачку за неповторним глибоким тембром і чуттєвою манерою виконання. Інтернет-користувачі часто відзначають високий рівень вокалу в своїх коментарях в соціальних мережах. Так, після проникливого виконання Віри пісні Кузьми Скрябіна "Мовчати" для танцювальної пари Ксенії Мішиной і Євгена Кота шанувальники навіть почати шукати, де можна скачати трек.

Мішина Ксенія і Женя Кот – Фокстрот – Танці з зірками 2019

Нагадаємо, нещодавно VERA KEKELIA презентувала окриляючий сингл "Перлиною", на який зняла лірик-відео. Також артистку можна побачити в нових випусках проекту "Жіночий Квартал" студії "Квартал 95" щосуботи на "1+1".

Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого кавери Регіни Тодоренко на свій хіт.