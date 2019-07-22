Принцу Джорджу – 6! Кейт Міддлтон і принц Вільям з розмахом відзначають день народження сина

Герцоги Кембриджські (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Первістку герцогів Кембриджських виповнилося 6 років

Кейт Міддлтон, принц Вільям, всі члени королівської сім'ї, а також шанувальники по всьому світу відзначають сьогодні важливу дату. 22 липня принцу Джорджу виповнилося 6 років. За вже сформованою традицією прес-служба Букінгемського палацу підготувала нові фото хлопчика. В цьому році – цілих три знімки, які вже встигли облетіти мережу. Всі фото вийшли кумедними та яскравими. Зроблені на природі, і фотографу вдалося чудово передати веселу вдачу Джорджа. Малюк весело сміється, демонструючи життєрадісність, а також свою неймовірну схожість з батьком. Втім, секрет вдалих кадрів і розкутості малюка перед камерою розкрив сам Кенсінгтонський палац. Знімала сина Кейт Міддлтон, яка давно захоплюється фотографією.

Принц Джордж обожнює фотографуватися (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Герцог і герцогиня Кембриджські дуже раді поділитися новими фотографіями принца Джорджа в честь шостого дня народження Його Королівської Високості. Ця фотографія була зроблена нещодавно в саду їх будинку в Кенсингтонському палаці герцогинею Кембриджською. Спасибі всім за ваші прекрасні повідомлення!", – підписали знімки на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Первісток Кейт користується величезною любов'ю всієї родини (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, відзначати таку подію герцоги будуть з королівським розмахом. Пара взяла офіційний відпустку на цілих два місяці, щоб провести час з дітьми на обожаемом острові Мюстік в Карибському морі. Там же і відбудеться свято.

Кейт міддлтон, принц Вільям і діти (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, принц Джордж – первісток у родині Кетрін Мідллтон і принца Вільяма. Він з'явився на світ у госпіталі Святої Марії в Лондоні, де пізніше народилися принцеса Шарлотта і принц Луї. Весь світ знає його як активного і веселого хлопчика, який із задоволенням бере участь у парадах і різних заходах зі своїми знаменитими батьками.

Кейт сама робить знімки дітей на честь їх днів народження (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За чутками, Джордж на особливому рахунку у Єлизавети II, яка просто обожнює його. Коли онук відвідує бабусю, вона намагається завжди підготувати йому незвичайні сюрпризи. Кажуть, їх Її Величність залишає їх на ліжку хлопчика. Презент чекає, коли малюк прокинеться. Що ж, можливо, це всього лише домисли. Але одне точно – в цьому році принцу точно гарантовані подарунки і сюрпризи зі всього світу!