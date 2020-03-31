Принцеси Таїланду: учасниці Холостяк-10 вразили образами на Церемонії троянд (ФОТО)

4 випуск романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 головний герой – пілот Макс Михайюк – відправився разом з учасницями в жаркий Таїланд. Після тижня яскравих пригод і захоплюючих емоцій Холостяку традиційно слід було зробити вибір і попрощатися з однією з учасниць на Церемонії троянд. Дівчата постали перед Максом в екзотичних тайських нарядах. Як відчували себе холостячки в нових образах – читайте в фотоматеріалі.

Аня

З усіх Церемоній цей образ мені сподобався найбільше. Все було ніби під мене – макіяж ідеально поєднувався з моїми мигдалеподібними очима, волосся благородно сяяло і як прикраса на голові – орхідеї, моя улюблена квітка. Я була одна з перших на гримі, так що мені видалася можливість вибрати костюм першою, і я, звичайно ж, взяла блакитний, так як саме цей колір я асоціюю з собою. Я довго не могла намилуватися своїм відображенням у дзеркалі. Тоді відчувала себе справжньою принцесою. І якщо після першої вечірки дівчата прозвали мене «принцесою Монако», то на цій церемонії я була в повній гармонії і автентичності, щоб відчувати себе принцесою Таїланду. Образ зробив цю церемонію дійсно незабутньою. Наші гримери та стилісти – справжні феї і професіонали, яких ще потрібно знайти!

Аліна

Аня

Оля

Наташа

Дана

Дана

«Вона носила квіти у волоссі», – чомусь одразу згадалися ці рядки, коли образ був повністю готовий. Я обожнюю, коли моє волосся ось так зібране. Така собі стюардеса-балерина (посміхається). Саме така зачіска чудово підкреслює мої тонкі риси обличчя, тому спасибі нашим чарівникам-стилістам. Я собі тоді нагадувала Наталі Портман або Кіру Найтлі – актрис, з якими мене часто порівнюють зовні. А ще пам'ятаю, як зраділа, що ми будемо босоніж! Бо Церемонії, як правило, тривають більше години, і вистояти так довго на підборах – для мене справжнє випробування.

Настя

Юля

Даша

Віка

Христина

Даша

Однозначно тематична церемонія – моя любов! Цей наряд нестандартний, несхожий на попередній. Якщо бути чесною, мені, наприклад, на сукні вже не так цікаво дивитися, якими б вони не були шикарними. А ось такий варіант Церемонії, в тайському стилі, мені більше по душі. Всі одягнені в одній тематиці, але коли дивлюся з боку - які ж ми все-таки різні! Кожна дівчина цікава по-своєму, на кожній колір вбрання грає по-різному. Плюс до всього, зачіски і макіяж – доповнення образу і потрапляння в десятку! Я дуже хотіла саме в той день бути з розпущеним волоссям (посміхається). Ну і, звичайно ж, як приємно стояти на Церемонії троянд босий! Тільки той, хто пережив п'ятигодинне стояння на «шпильці», може належним чином усвідомити весь кайф цього вбрання (посміхається). І, до речі, саме після цієї Церемонії я полюбила рожевий колір.

Як будуть розвиватися відносини учасниць з Максом в Таїланді і в яких ще образах дівчата з'являться на Церемонії троянд – дивіться в п'ятницю о 19:00 в романтичному реаліті «Холостяк-10» на СТБ!