Принцеса Монако відмінила весілля через 2 місяці після народження сина

Фото: Шарлотта Казірагі (Getty Images)

Шарлотта Казірагі розлучилася з французьким продюсером Димитрієм Рассамом

Онучка легендарної акторки Грейс Келлі і племінниця князя Монако Альбера II Шарлотта Казірагі розірвала заручини зі своїм нареченим, відомим кінопродюсером Димитрієм Рассамом. Причому всього два місяці тому у пари народилася спільна дитина. Про це повідомляє іспанське видання HOLA!

32-річна принцеса Монако та її 36-річний обранець збиралися одружитися ще в червні 2018 року, але вирішили почекати з весіллям до народження дитини. 23 жовтня Шарлотта народила сина. Причини розставання поки невідомі.

Фото: Шарлотта Казірагі і Димитрій Рассам (Getty Images)

Про роман Шарлотти і Димитрія стало відомо навесні 2017 року. Тоді папарацці вперше сфотографували пару разом на прогулянці в Парижі.

Нагадаємо, і у Шарлотти, і в Димитрія є діти від попередніх стосунків: Шарлотта виховує 5-річного сина Рафаеля від французького актора Гада Ельмалеха, а Димитрій — 7-річну доньку Дарину від російської моделі Марії Новосьолової.

Фото: Шарлотта Казірагі і Димитрій Рассам (Getty Images)

Відзначимо, що в Шарлотти офіційно немає королівського титулу, але її називають некоронованою принцесою Монако. За її історією кохання з Димитрієм Рассамом – сином зірки французького кіно Кароль Буке – стежив увесь світ, адже Шарлотта повела його з родини, розбивши його шлюб з російською моделлю Машею Новосьоловою.

Фото: Шарлотта Казірагі (nstagram.com/charlottexcasiraghi)

Шарлотта Казірагі - одинадцята в черзі на престол Монако. Дівчина веде активне світське життя і займається благодійним фондом імені своєї бабусі Грейс Келлі, а крім того знімається для глянцевих журналів і рекламних кампаній.

Фото: Шарлотта Казірагі (nstagram.com/charlottexcasiraghi)

Нагадаємо, раніше американскач світська левиця Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченим, актором Крісом Зилкою. За словами інформаторів, Хілтон і Зілка найближчим часом сконцентруються на роботі.

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