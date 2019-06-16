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Принцеса Марокко: Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком"

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2019 - 20:14
Принцеса Марокко: Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком"
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала відвідала столицю Марокко і показала фанам нові фотографії

Джамала продовжує захоплювати своїх дописувачів новими фотографіями з Марокко. На цей раз популярна співачка показала фотографії з останнього міста в якому вона побувала - Рабат. Нові знімки співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Джамала зазначила, що відразу відчувається, що знаходишся в столиці. За її словами в Рабаті ідеальні дороги, величезні проспекти, неймовірної краси архітектура, абсолютна чистота і свіжість.

"Тільки в'їхали і вже встигли побувати в мавзолеї Мухаммеда V і відвідати давні руїни Шелла", - написала Джамала.

Варто зазначити, що в Марокко співачка вирушила тиждень тому зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром.

Принцеса Марокко: Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим &quot;луком&quot;Принцеса Марокко: Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим &quot;луком&quot;

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі також прокоментували нові фотографії співачки.

  • Сонечко;
  • Нереальна красуня;
  • Боже, так красиво;

Принцеса Марокко: Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим &quot;луком&quot;

Скріншот з Instagram

  • Красуня;
  • Дуже гарне, ніжне і чуттєве фото;
  • Неймовірно виглядаєш, як завжди.

Принцеса Марокко: Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим &quot;луком&quot;

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко.

Раніше повідомлялося про те, що Джамала поділилася історією створення унікальної сукні для поїздки в Марокко.

"Відпустка у казці": Джамала з чоловіком вирушила на відпочинок до Марокко Тільки свобода: Джамала підкорила фото в короткому топі зі шнурівкою
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