Принцеса Марокко: Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала відвідала столицю Марокко і показала фанам нові фотографії

Джамала продовжує захоплювати своїх дописувачів новими фотографіями з Марокко. На цей раз популярна співачка показала фотографії з останнього міста в якому вона побувала - Рабат. Нові знімки співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Джамала зазначила, що відразу відчувається, що знаходишся в столиці. За її словами в Рабаті ідеальні дороги, величезні проспекти, неймовірної краси архітектура, абсолютна чистота і свіжість.

"Тільки в'їхали і вже встигли побувати в мавзолеї Мухаммеда V і відвідати давні руїни Шелла", - написала Джамала.

Варто зазначити, що в Марокко співачка вирушила тиждень тому зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі також прокоментували нові фотографії співачки.

Сонечко;

Нереальна красуня;

Боже, так красиво;

Скріншот з Instagram

Красуня;

Дуже гарне, ніжне і чуттєве фото;

Неймовірно виглядаєш, як завжди.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Джамала в червоній сукні звела дихання красою Марокко.

Раніше повідомлялося про те, що Джамала поділилася історією створення унікальної сукні для поїздки в Марокко.