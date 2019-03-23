"Принцеса Лебідь": Ольга Фреймут зачарувала луком в "королівській" сукні

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут давно завоювала звання ікони стилю. Мама трьох дітей звикла виглядати просто бездоганно не тільки під час виходу у світ але навіть в домашній обстановці. А ось на світських заходах Ольга блищить в запаморочливих вбраннях, гідних королеви. В Instagram вона опублікувала фото в розкішній сукні від українського дизайнера, що підкреслила струнку фігуру зірки.

Ольга зображена в шикарній вечірній сукні від Оксани Мухи. Дороге мереживо і оригінально прикрашене декольте вбрання в ніжно-рожевих, ледь помітних оку, півтонах підкреслило елегантність і вишуканість телеведучої.

На ще одному знімку знаменитість демонструє ексклюзивну діадему з білого золота з безліччю діамантів, яка, подібно короні, прикрашає її зачіску.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Не скидати корону навіть у домашніх умовах. Виклик.. Моя діадема в єдиному екземплярі, виконана в білому золоті з 459 діамантами і 40 аквамаринами", - похвалилася зірка.

Елегантний образ Ольги викликав захоплення у її шанувальників, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Красуня", "Ідеально", "Без корони не можна", "Принцеса Лебідь", "Оля - Снігова королева", "Прекрасна Принцеса", "Оля, ви неймовірна", "Чудово виглядаєте", "Дуже красиво і ніжно", "Дуже ніжний образ", - писали фоловери.

Раніше Ольга Фреймут у сукні білизняного стилю зробила несподіване зізнання.

До слова, Ольга Фреймут з чоловіком побувала в Тель-Авіві, де влаштувала романтичну відпустку в честь дня народження.