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"Принцеса Лебідь": Ольга Фреймут зачарувала луком в "королівській" сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2019 - 18:21
"Принцеса Лебідь": Ольга Фреймут зачарувала луком в "королівській" сукні
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча показала корону-діадему із золота з розсипом діамантів

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут давно завоювала звання ікони стилю. Мама трьох дітей звикла виглядати просто бездоганно не тільки під час виходу у світ але навіть в домашній обстановці. А ось на світських заходах Ольга блищить в запаморочливих вбраннях, гідних королеви. В Instagram вона опублікувала фото в розкішній сукні від українського дизайнера, що підкреслила струнку фігуру зірки.

Ольга зображена в шикарній вечірній сукні від Оксани Мухи. Дороге мереживо і оригінально прикрашене декольте вбрання в ніжно-рожевих, ледь помітних оку, півтонах підкреслило елегантність і вишуканість телеведучої.

На ще одному знімку знаменитість демонструє ексклюзивну діадему з білого золота з безліччю діамантів, яка, подібно короні, прикрашає її зачіску.

&quot;Принцеса Лебідь&quot;: Ольга Фреймут зачарувала луком в &quot;королівській&quot; сукні

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Не скидати корону навіть у домашніх умовах. Виклик.. Моя діадема в єдиному екземплярі, виконана в білому золоті з 459 діамантами і 40 аквамаринами", - похвалилася зірка.

Елегантний образ Ольги викликав захоплення у її шанувальників, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

&quot;Принцеса Лебідь&quot;: Ольга Фреймут зачарувала луком в &quot;королівській&quot; сукні

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Красуня", "Ідеально", "Без корони не можна", "Принцеса Лебідь", "Оля - Снігова королева", "Прекрасна Принцеса", "Оля, ви неймовірна", "Чудово виглядаєте", "Дуже красиво і ніжно", "Дуже ніжний образ", - писали фоловери.

Раніше Ольга Фреймут у сукні білизняного стилю зробила несподіване зізнання.

До слова, Ольга Фреймут з чоловіком побувала в Тель-Авіві, де влаштувала романтичну відпустку в честь дня народження.

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Новини України Ольга Фреймут
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