Принца Джорджа намагалися отруїти: яке покарання придумали злочинцю

Королівська сім'я може зітхнути з полегшенням. Принаймні на найближчі десятиліття. Чоловік, на ім'я Сахайб Абу, який здійснив замах на маленького принца Джорджа, був засуджений до тюремного ув'язнення на 28 років. Він намагався отруїти морозиво.

Спочатку чоловік мав намір отруїти семирічного спадкоємця престолу, а потім розквитатися зі всіма його рідними.

За даними видання, 27-річний Сахайб Абу планував вбивство під час пандемії коронавірусу. Дізнавшись про те, що принц Джордж любить морозиво, яке завжди купують в одному і тому ж магазині, він захотів отруїти всю партію солодощів в супермаркеті.

Однак його план провалився. Правоохоронні органи дізналися про його дії з соціальних мереж затриманого, в яких він обговорював план отруєння і 9 червня минулого року Сахайб Абу був заарештований.

Сахайб Абу (фото: news.sky.com)

Пізніше він визнав свою провину.

Суд також заслухав іншу справу, пов'язану з безробітним Абу. Чоловік намагався переконати офіцера таємно ввезти в країну вогнепальну зброю з Північної Африки. Це сталося після того, як обвинувачений розповів про напад на імам у Бакінгемширі.

Він сказав офіцерові, що його метою був імам з шиїтської секти, які вважаються відступниками й екстремістами, такими як Ісламська держава.