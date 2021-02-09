Єлизавета II вдев'яте стала прабабусею: перше фото новонародженого

У британській королівській родині сьогодні поповнення - внучка королеви Єлизавети II принцеса Йоркська Євгенія народила свого первістка. Хлопчик з'явився на світ в лондонській лікарні Портленд.

Про це 9 лютого йдеться в повідомленні на сайті Букінгемського палацу.

Це перша дитина принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, перший онук герцогині Йоркської та дев'ятий правнук королеви і герцога Единбурзького.

Зазначається, що хлопчик важить близько 3,65 кг.

Чоловік принцеси був присутній при пологах.

"Її Королівська Високість та її дитина почувають себе добре", - додали в Палаці.

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Новонароджений вже посів 11-е місце в черзі на престол. Так, малюк автоматично "посунув" дядька своєї мами, молодшого сина королеви принца Едварда, на 12-е місце.

Яке ім'я дали дев'ятому правнуку королеви - поки не повідомляється.

На своїй сторінці в Instagram 30-річна принцеса Євгенія - молода мама - показала перше фото з малюком. На зворушливому чорно-білому знімку видно, як вони з чоловіком тримають маленьку ручку синочка.

Принцеса Євгенія з чоловіком показали свого первістка (фото: instagram.com/princesseugenie)

Зауважимо також, що оскільки чоловік принцеси Євгенії не має знатного походження, їх дитина не отримає титулу - адже він передається саме по батьківській лінії.

Принцеса Євгенія Йоркська є молодшою дочкою принца Ендрю - сина Єлизавети II. У жовтні 2018 року Євгенія та англійський бізнесмен Джек Бруксбенк повінчалися (зустрічалися з 2011 року).

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія (фото: thesun.co.uk)