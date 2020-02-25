Синочок-приклад: Бредлі Купер вийшов на прогулянку зі стильною 79-річною мамою

Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: Колаж: РБК-Україна)

Купер мило спілкувався з мамою і навіть усміхався на камеру

45-річний Бредлі Купер продовжує поповнювати світські хроніки приводами для обговорень. Поки екс-кохана актора, модель Ірина Шейк, працювала і розважалася на вечірках на Тижні моди в Мілані (18-24 лютого), Бредлі няньчив їх спільну доньку — дворічну Лею де Сьєн Ший-Купер. Схоже, що на допомогу до свого зоряного сина також вирішила приїхати його мама — 79-річна Глорія Кампано. Жінка також добре відома читачам таблоїдів, так як нерідко з'являлася зі своїм сином на червоних доріжках і різних прем'єрів. Цього разу папарацці засікли Бредлі з мамою на прогулянці в Нью-Йорку.

Зазначимо, що Ірина та Бредлі розлучилися влітку 2019 року. Остаточно пара розійшлася осінь. Незважаючи на народження спільної дочки, Шейк і Купер так і не розписалися. Тому тривалого і тяжкого розлучення не було. Журналістам все ще так і невідомо, що стало причиною розставання моделі і актора. Найактивніша "гіпотеза" — Леді Гага. В американських ЗМІ поширилася чутка, мовляв, у 2018 році на зйомках фільму "Зірка народилася" між Бредлі і Леді Гагою зав'язався нетривалий роман. Чого так і не змогла пробачити Шейк. Масла у вогонь підливала і сама Гага. Коли співачці безпосередньо ставили питання про її можливий роман з Купером, вона раз за разом відповідала ухильно, даючи привід для домислів "жовтої преси".

Купер з донькою Леєю (скріншот поста: instagram.com/bradleycooper.br)

Також в мережі ходять і інші чутки. Мовляв, Ірина і Бредлі розлучилися саме через маму актора. Подейкують, що Глорія Кампано зруйнувала відносини свого сина з іменитою супермоделлю.

Відомо, що коли Шейк і Купер почали жити разом, у їх особняк також переїхала і мати Бредлі. Ірині таке тісне сусідство з потенційною свекрухою не подобалося. Що за підсумком наклало свій відбиток на її відносини з Бредлі. Глорія ж в свою чергу хотіла повністю контролювати сина. Навіть під час його незалежного життя з іншою жінкою. Друзі з оточення Купера, та й сам актор, ніколи особливо й не приховував — у нього завжди були тісні довірчі відносини з мамою.

Коли ж настав момент "кульмінації" і Бредлі довелося вибирати між мамою і коханою, він вибрав маму. Самій же Кампано ніколи не подобався вибір її сина. Про це повідомляло раніше видання The Sun, посилаючись на джерела з оточення сім'ї Шейк-Купер.

Чутки підтверджують і останні фото актора. Адже не встиг скандал з розривом охолонути, як Глорія Кампано знову повернулася в Нью-Йоркський особняк свого сина.

Бредлі Купер з мамою (скріншоти поста: instagram.com/bradleycooper.br)

Днями папарацці засікли актора під час його возз'єднання з мамою. Вони прогулювалися по Нью-Йорку, про щось спокійно розмовляючи. При цьому і актор, і його мама посміхалися, побачивши папараці.

Окремої уваги заслуговує стильний образ мами актора. Глорія вибрала для прогулянки яскраве пальто з червоного еко-хутра. Образ доповнювали чорні штани з флористичним принтом. На ногах — зручні сірі черевики, що більше нагадують домашні тапки. З аксесуарів — сині сонцезахисні окуляри і нюдова шапка. Загалом, жінка дуже виділялася з натовпу.

Купер підібрав для виходу у світ сині штани і чорне вкорочене пальто. На ногах — високі кросівки з зірками. Завершують стильний образ окуляри-авіатори і сіра кепка. У руках чоловік ніс тростину своєї матері, а також рожеву сумку, схожу на пакет.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в розтягнутих колготках зіпсувала майже ідеальний образ в бежевих тонах.