Зразковий тато: Влад Топалов потішив мережу веселим фото з маленьким сином

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак зізнався, що сумує за дружиною і сином

Влад Топалов залишився в Москві один – Регіна Тодоренко з сином Михайлом днями поїхала погостювати до батьків ведучої в Одесу, а співак встиг засумувати за найріднішими. Новий рік сім'я зустріла разом – це велика рідкість для зайнятих зіркових батьків, тому для них такий цінний час, проведений втрьох. Здається, поруч з Мішею артист і сам впав у дитинство і навіть не зміг поділити з малюком залізницю! Тепер же Влад сумує за рідними людьми і, в очікуванні їх повернення, ділиться фото з сімейного архіву.

Співак показав кумедний кадр з сином в дитячій в оточенні безлічі іграшок. За словами Регіни, її чоловік – неймовірно чуйний і щедрий батько, для хлопчика він нічого не жаліє, а піклуватися про нього доставляє музиканту величезне задоволення. Влад тримає в роті масажний м'ячик і веселить малюка, що сидить навпроти.

"Всім гарних вихідних. Сумую за своїм", - зробив щире зізнання артист.

Влад Топалов з сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники неодноразово говорили Владу, що він прекрасний батько і не перестають це повторювати.

Ви дуже класні, все, кожний член сім'ї!

Обажаю

Чоловіча розмова

Милота

Яке миле фото

Приблизний тато і сім'янин

Красиві

Хто чий тато?

Я захоплююся татком - як він любить свого синочка. Рідко таке побачиш

Такі класні тато з сином

Скріншот коментарів

До речі, Влад і Регіна разом займаються спортом. Так, співак допоміг зробити дружині розтяжку. Ведуча зізналася, що чоловік – її мотиватор, адже тільки він міг наполягти на поході у фітнес-клуб одразу після Нового року.