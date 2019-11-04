"Приклад для всіх": MONATIK зачарував рідкісним сонячним фото з дружиною в США

Співак прогулявся по Лос-Анджелесу
MONATIK (Дмитро Монатік) рідко публікує фото з дружиною Іриною Демічевою і двома синами - Данею і Платоном. Співак із задоволенням вивчаємо разом з сім'єю красоти по всьому світу – він зізнається, що мріє показати хлопчикам головні визначні пам'ятки Європи і не тільки. Правда, показувати обличчя синів Дмитро не поспішає – він хоче, щоб Данила і Платон самі заявили про своє бажання представитися публіці. Так, співак з дружиною і творчою командою відправився в США, де зробив зворушливий знімок з Іриною в сонячному Лос-Анджелесі. Ідентичні кадри з'явилися на сторінках артиста і його дружини в Instagram.
На оригінальному фото Дмитро визирає з-за спини Ірини, а вона робить фото в дзеркалі, променисто посміхаючись в камеру.
В якості підпису співак вирішив залишити романтичні рядки-хештеги з пісні "Мудрі дерева": "Тихо шепотіти її волосся, вплітати білі смуги".
Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)
Шанувальники співака були розчулені душевним знімом щасливої пари. Вони написали чимало теплих слів на адресу зіркової сім'ї.
Скріншот коментарів
Ірина не втрималася і опублікувала кілька мальовничих фото з США. Зокрема, на одному зі знімків співак з другою половинкою і своєю творчою командою позує за столиком в місцевому ресторані Санта-Моніки.
Дмитро Монатік з дружиною Іриною і друзями в США (фото: instagram.com/monatik_official)
До речі, MONATIK зачарував трепетним знімком з синами у Відні.