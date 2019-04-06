"Приклад для оточуючих": Потап і Настя Каменських знову "засвітилися" разом

Чутки навколо роману Потапа і Насті Каменських не вщухають. Пара часто викладає в соцмережах спільні знімки, воліючи вперто не коментувати їх і не відповідати на "незручні" запитання підписників, а також "підливає масла у вогонь" своїми інтерв'ю. Так, під час бесіди з популярною телеведучою і подругою Машею Єфросиніною, артистка трохи розповіла про коханого чоловіка, а також присвятила чимало теплих слів Потапу, заявивши, що той не є її продюсером, але став підтримкою і опорою у починаннях. Втім, новий кадр з InstaStories співачки, на якому вона позує в компанії репера і спортивного тренера Андрія Хомицького додала приводів говорити про більш ніж робочі стосунки пари.

На спільному знімку Настя і Потап одягнені в спортивний одяг і позують поруч з машиною команди свого коуча, посміхаючись на камеру. Судячи з часу публікації, кадр був зроблений рано вранці.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Точно таким же фото Андрій Хомицький поділився на сторінці в Instagram, висловивши захоплення своїми спортивними підопічними. Судячи з усього, Потап і Настя взяли участь у масштабному київському марафоні, який відбувся вранці в суботу, 6 квітня.

"А тим часом у Києві. Якщо чесно, на цьому і хотів закінчити цей пост. Але ні, адже мене розпирає гордість за нашу команду, за людей, які поруч. Спасибі Насті Каменських і Потапу за правильний приклад для оточуючих. Вони не тільки найталановитіші артисти, а й самий спортивний і результативний тандем України", - залишив теплий підпис він.

Потап, Настя Каменських і їх тренер Андрій Хомицький (фото: instagram.com/khomytskyi_official)

Нагадаємо, що Настя Каменських схвилювала шанувальників новим оригінальним образом у високих ботфортах.

Раніше Потап опублікував знімок, на якому помітно, репер неабияк скинув у вазі. Підписники продюсера припустили, що такий позитивний вплив на нього робить прекрасне почуття.