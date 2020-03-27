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Приклад багатьом сім'ям: Осадча та Горбунов зачарували ніжністю на домашньому селфі

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2020 - 17:25
Приклад багатьом сім'ям: Осадча та Горбунов зачарували ніжністю на домашньому селфі
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучі проводять час вдома і спілкуються з шанувальниками

Катя Осадча та Юрій Горбунов "підсадили" підписників на вечірні прямі ефіри. Пара виходити в онлайн і з задоволенням відповідає на запитання шанувальників, а попутно ділиться порадами і розповідає ексклюзив про своє життя. Крім того, теледіва регулярно публікує корисності на сторінці в Instagram. Наприклад, Катя поділилася списком домашніх розвиваючих ігор для малюків, які її виручають під час карантину. Перебуваючи вдома, Юрій з дружиною отримали можливість також приділити достатньо часу один одному. Тому романтичні затишні селфі стали частіше з'являтися на їх сторінках.

Ведуча показала розслаблений щасливий кадр, на якому притиснулася ближче до коханого чоловіка і щасливо посміхається в об'єктив. На фото можна розглянути оригінальне намисто з китицями на шиї у зірки.

"Вечір до п'ятниці вдома. Хочете з нами до каміна?" - поцікавилася Катя і запросила шанувальників приєднається до п'ятничного ефіру.

Приклад багатьом сім'ям: Осадча та Горбунов зачарували ніжністю на домашньому селфі

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

В коментарях фолловери скупали зіркову родину в оваціях.

  • Класні Ви. Дивувалась минулої п'п'ятниці, у Вас чудова сімейна атмосфера...
  • Красиві ви
  • Клас
  • Катюша краса!
  • Які ви класні!
  • Гарна пара!
  • Красиві і щясливі!
  • Чудові
  • Ваша сім'я, приклад багатьом сім'ям
  • Неперевершені

Скріншот коментарів

На своїй сторінці Юрій похвалився кулінарними талантами. Його "застали зненацька" на кухні, де він "чаклував" біля плити над кабачковими оладками. "Карантинні будні! Готуємо млинці з кабачків! За кермом - тато! Якість гарантована!" - запевнив ведучий.

Приклад багатьом сім'ям: Осадча та Горбунов зачарували ніжністю на домашньому селфі

Фото: Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що Катя Осадча зачарували домашнім кадром без грама косметики.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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