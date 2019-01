"Пригоди чекають": Віра Брежнєва в купальнику показала чудову фігуру

Екс-Віагра підкорила "гарячими" знімками з Мальдів

Вера Брежнева, украинская певица и актриса, исполнила свою давнюю мечту — отправилась в этом году на зимний отдых на Мальдивы. Да еще и не одна, а со своей давней подругой Леной Перминовой. Две подруги, похожие, как родные сестры, дни на пролет загорают на теплом белоснежном песке, купаются в бирюзовом океане и не забывают радовать своих поклонников свежими фото с райского отдыха.

Фото: (instagram.com/ververa)

Так, Вера порадовала своих фолловеров пляжными фото в цельном купальнике цвета хаки, которой невероятно подошел к лицу знаменитой блондинке и выгодно подчеркнул округлости ее тела.

Певица сидела на шезлонге в позе лотоса и некоторые из поклонников предположили, что звезда с самого утра приступила к занятиям йогой.

Фото: (instagram.com/ververa)

Стоит отметить, что Брежнева очень любит украшения и надевает их в большом количестве даже на пляж. В этот раз на знаменитости можно заметить несколько тонких цепочек с кулонами, трендовое ожерелье из ракушек, браслеты на ноге и на руке и очень массивные серьги. Волосы она повязала объемной резинкой в стиле 90-х в леопардовый принт, а для защиты от солнца использовала крупные очки в темно-коричневой роговой оправе.

"Приключения зовут", - подписала она фото, на что подписчики заметили, что с курортными приключениями все же стоит быть поосторожней, ведь Вера все-таки замужняя дама.

Поклонники высоко оценили получившийся образ в целом и не забыли отметить, что фигура артистки идеальна.

Скриншот: Комментарии к посту Веры Брежневой (instagram.com/ververa)

"Красотка"

"Верочка, вы нереальной красоты ангелочек"

"Осторожно с приключениями, вы замужняя женщина"

"Вера, вы вообще что-то кушаете??? Фигурка просто класс!!!"

"Класс приятного отдыха Вам!"

"You are best"

"Йога с утра, похвально"

"Красавица Вера"

"Красотка!!! Привет из Днепродзержинска!!!!"

"Хороший ракурс)"

"Джунгли зовут!"

"красавица!!!!"

"Пожалуй это лучшее что я видел"

"Ну, идеальна, не к чему придраться!!!"

"Красота!"

"Крутое фото", - написали фанаты Веры.

Стоит отметить, Вера Брежнева переодически публикует фото со подругой-моделью Еленой Перминовой. Ранее артистка показала совместный снимок в вечерних платьях, который восхитил ее поклонников.

Напомним, что Вера Брежнева произвела фурор роскошным образом на сцене, покорив фанов.

Факты о Вере Брежневой (видео: РБК-Украина)