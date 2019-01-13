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У старшого брата Меган Маркл знову проблеми з поліцією

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2019 - 16:29
У старшого брата Меган Маркл знову проблеми з поліцією
Томас Маркл-Молодший (фото: Legion-media)

Томас Маркл-молодший вирішив покататися у нетверезому вигляді

У п'ятницю вночі зведений брат Меган Маркл, 52-річний Томас Маркл-молодший знову потрапив у неприємності. Він був затриманий поліцією на шосе округу Джосефин в штаті Орегон. Про це повідомило видання DailyMail.

Згідно поліцейському журналу, він перебував у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердили тести, проведені після затримання.

Звіти показують, що авотомобіль Томаса був відбуксований, кількість проміле при перевірці перевищувало допустимі норми.

У старшого брата Меган Маркл знову проблеми з поліцією

Томас Маркл-молодший (фото: dailymail.co.uk)

Це вже не перший випадок, коли родич члена Британської королівської сім'ї має неприємності з поліцією. Влітку 2018 року його наречену Дарлін Блаунт поліція затримала за напад на Томаса. При чому подібні розбірки подружжя влаштовує не вперше.

Незважаючи на всі сімейні чвари пара планує одружитися вже цієї весни. При чому Томас Маркл хоче побачити свою зоряну сестру на весіллі.

У старшого брата Меган Маркл знову проблеми з поліцією

Томас Маркл і його наречена Дарлін Блаунт (фото: dailymail.co.uk)

До речі, нещодавно стало відомо, що Кейт Міддлтон відсвяткувала свій 37-й день народження з близькими друзями та чоловіком принцом Вільямом в особняку Анмер-Хол в графстві Норфолк. І, незважаючи на розкішну садибу з десятьма спальнями, в якій достатньо місця для гостей, принц Гаррі і Меган Маркл не були присутні.

У старшого брата Меган Маркл знову проблеми з поліцією

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що невдаха-брат Меган написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II, в якому він попросив вберегти Меган від трагедії, яка сталася з принцесою Діаною.

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Новини України Кейт МіддлтонМеган Маркл
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