"При будь-якій зміні іміджу залишається шикарною": Ірина Білик "зібралася" на Марс

Ірина Білик (Фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Зірка з'явилася в незвичайному образі та викликала захоплення у шанувальників

Відома українська співачка Ірина Білик, яка раніше зізнавалася, що вірить у паранормальні явища й навіть часто з ними стикалася, заінтригувала прихильників незвичайним космічним образом. Зірка опублікувала у п'ятницю, 7 грудня, на своїй сторінці в соцмережі Instagram фото в інопланетному вбранні.

Артистка з'явилася в головному уборі у вигляді чорного шолома із подовженим загостреним кінцем-рогом.

Також підібрані в тон і грим, і інші атрибути одягу "стильної марсіанки".

Ірина Білик (Фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Хто зі мною на Марс?", - задала питання Білик своїм підписникам, коментуючи кадр.

Скрін: instagram.com/bilyk_iryna

У відповідь шанувальники зірки пишуть під постом захоплені відгуки про незвичайний образ Ірини.

"Я на Марсі завжди на старті!";

"Добре вам, навіть дуже, в цьому образі!";

"Абсолютно згоден! Оригінальність і незвичність її коник!";

"Ікона стилю!";

"При будь-якій зміні іміджу залишається шикарною - красивою і жіночною!";

"100%!";

Нічого собі! Я б полетів!"...

Скрін коментарів: instagram.com/bilyk_iryna

Раніше ми писали про те, що Ірина Білик вийшла на червону доріжку музичного нагородження "M1 Music Awards 2018" разом із чоловіком і сином.

Також ми писали про те, що популярна співачка розповіла в інтерв'ю Lite про флірт, хайпи і вихованні синів.

Нагадаємо, раніше Білик представила кілька незвичайну для себе пісню в стилі шансон, яку присвятила всім Леонидам.

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Відео: РБК-Україна