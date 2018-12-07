"При будь-якій зміні іміджу залишається шикарною": Ірина Білик "зібралася" на Марс

Зірка з'явилася в незвичайному образі та викликала захоплення у шанувальників
Відома українська співачка Ірина Білик, яка раніше зізнавалася, що вірить у паранормальні явища й навіть часто з ними стикалася, заінтригувала прихильників незвичайним космічним образом. Зірка опублікувала у п'ятницю, 7 грудня, на своїй сторінці в соцмережі Instagram фото в інопланетному вбранні.
Артистка з'явилася в головному уборі у вигляді чорного шолома із подовженим загостреним кінцем-рогом.
Також підібрані в тон і грим, і інші атрибути одягу "стильної марсіанки".
Ірина Білик (Фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"Хто зі мною на Марс?", - задала питання Білик своїм підписникам, коментуючи кадр.
Скрін: instagram.com/bilyk_iryna
У відповідь шанувальники зірки пишуть під постом захоплені відгуки про незвичайний образ Ірини.
"Я на Марсі завжди на старті!";
"Добре вам, навіть дуже, в цьому образі!";
"Абсолютно згоден! Оригінальність і незвичність її коник!";
"Ікона стилю!";
"При будь-якій зміні іміджу залишається шикарною - красивою і жіночною!";
"100%!";
Нічого собі! Я б полетів!"...
Скрін коментарів: instagram.com/bilyk_iryna
Раніше ми писали про те, що Ірина Білик вийшла на червону доріжку музичного нагородження "M1 Music Awards 2018" разом із чоловіком і сином.
Також ми писали про те, що популярна співачка розповіла в інтерв'ю Lite про флірт, хайпи і вихованні синів.
Нагадаємо, раніше Білик представила кілька незвичайну для себе пісню в стилі шансон, яку присвятила всім Леонидам.
Відео: РБК-Україна