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Найнезворушніший сімейний дует: Осадча та Горбунов потішили веселим танцем

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2020 - 16:32
Найнезворушніший сімейний дует: Осадча та Горбунов потішили веселим танцем
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара взяла участь у танцювальному флешмобі

В честь виходу нової пісні групи MOZGI Сhicabamboni її продюсер Потап влаштував в мережі танцювальний флешмоб, в якому знаменитості запалюють під цей трек. У ньому вже взяли участь Маша Єфросиніна і Настя Каменських, а тепер естафету прийняло зоряне сімейство Катя Осадча та Юрій Горбунов. Ролики з танцями Потап викладає на своїй сторінці в Instagram.

На відео Катя і Юрій постали у себе вдома в милому домашньому одязі. Так, ведуча була в білих велосипедках і футболці, а її чоловік у темних штанях і фіолетовій футболці з принтом. Парочка синхронно повторює забавні рухи, при цьому Осадча посміхається, а Горбунов зберігає серйозний вираз обличчя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов кумедно станцювали (відео: instagram.com/realpotap)

"А ця пара перемагає в номінації "самий незворушний сімейний дует", - прокоментував ролик Потап.

Користувачі мережі діляться своїми враженнями від танцювальних умінь пари в коментарях.

  • Молодці
  • Вони класні!!!!!!!!!!!!!!!! Дуже люблю цю пару
  • Дуже круто
  • Вау. Класно
  • Кращі
  • аааааааааааааааааааааааааа такі загадкові
  • Ааа які класні.... Заводяжки
  • Катя&Юра шикарні
  • Я Вас обожнюююююю
  • Ти така класна пора ой краса а ви взагалі такі класні прикольні самі прикольні Юрій горбунов
  • Позитивняшки!)
  • Прикольно )))))
  • Юра, звичайно, ще той перець!

Найнезворушніший сімейний дует: Осадча та Горбунов потішили веселим танцем

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичну прогулянку по нічному Києву.

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Автор: Lite

Теги Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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