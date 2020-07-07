Ідеальне фото: струнка Катя Осадча в купальнику захопила мережу натуральною красою

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала "життя без фільтрів"

Катя Осадча та Юрій Горбунов обожнюють подорожувати. Але в зв'язку з закриттям кордонів відправитися в Європу на вихідні пара не може, зате тепер вони вивчають прилеглі до Києва території і насолоджуються місцевими краєвидами, які зачаровують красою і буйством фарб. Ведуча любить проводити дозвілля на природі, подалі від людей і сторонніх очей, черпаючи умиротворення і релаксуючи. Так, теледіва опубликовла в Instagram фото, на якому розташувалася в купальнику біля водойми.

Ведуча сидить спиною до фотографа, яким, швидше за все, був її чоловік. На ній – чорний бікіні, а ракурс дозволяє оцінити точені форми і тонку талію Каті. Вона розташувалася на яскравому строкатому пледі прямо біля води.

"Життя без фільтрів. Грного тижня", - коротко підписала Катя пляжний кадр.

Коментатори оцінили натуральність знімка і захопилися глибиною і соковитістю фарб, які створила сама природа.

Так подобаються Ваші фото. Завжди життя, як воно є. Без всіх цих "трендів" інста. І це не відміняє ні стильний одяг, ні інтер'єр, ні прекрасні краєвиди. Все є, просто все якось по-справжньому

Чудове фото, а який гарний колір води

Дуже гарно, коли без фільтрів

Просто підкуповують зоряні люди простотою

Яка краса! Люблю все і вас натуральну!

Дуже гарний краєвид і ві на його фоні

Супер! Ідеальне фото! Даний

Лебідонька

Катя Ви гарно виглядаєте! Знаєте, що потрібно робити щоб бути у формі! Молодець, Ви нас надихаєте

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала соковитий і зручний літній образ для спекотного дня.

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Автор: Lite