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"Прекрасний день": Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 15:57
"Прекрасний день": Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка майже все місто виходила пішки

Українська виконавиця Джамала, яка зараз знаходиться на творчому підйомі і нещодавно пообіцяла незабаром порадувати шанувальників новинками, поділилася несподіваною радістю. Як розповіла артистка, у неї трапилася несподівана і незапланована поїздка в Париж, проте все склалося якомога краще.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася емоціями від перебування в столиці Франції, а також показала трендовий літній образ, в якому вона вирушила на прогулянку по місту.

Для побачення з Парижем Джамала обрала білу футболку і ніжно-рожеву спідницю на запах середньої довжини. Ефектний лук вона доповнила кросівками і сонцезахисними окулярами, а також модною сумкою-бананкою.

&quot;Прекрасний день&quot;: Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі

Фото: Джамала в Парижі (instagram.com/jamalajaaa)

Як розповіла зірка, вона зустріла там свою подругу, а також пройшла майже все місто пішки.

"Абсолютно випадковий літній Париж, неочікувано трапився зі мною. День був просто неймовірним, за який практично все місто було пройдено пішки. А на останок найприємніша зустріч із моєю @litsarkisian. Прекрасний день, прекрасний Париж. Загорніть ще", - написала Джамала.

Дівчата сміливо позували на даху галереї Лафайєт на тлі приголомшливої паризької архітектури.

&quot;Прекрасний день&quot;: Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі

Фото: Джамала в Парижі (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники по достоїнству оцінили стильний аутфит артистки і залишили їй безліч душевних відгуків.

  • Аааааа, Ви щасливі і моє серце фаната розривається від щастя
  • Красуня
  • Така щаслива, це моя мечтаааа, сподіваюся, що побуваю там
  • Прекрасний Париж і Чудова Джа
  • Цариця!

&quot;Прекрасний день&quot;: Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферними кадрами прогулянок по Парижу співачка також поділилася в розділі сториз свого облікового запису - по них видно, що Джа встигла і погуляти, і зайнятися шопінгом.

Фото: Джамала в Парижі (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, нещодавно Джамала викликала суперечку в мережі перевтіленням на "дівчину з району". Співачка приміряла декілька спортивних костюмів, а фотосесія проходила на балконі однієї зі столичних багатоповерхівок.

А до цього Джамала зізналася, що її однорічний син Емір-Рахман вже вивчив першу пісню. Однак це зовсім не композиція його зіркової мами! Улюблена пісня хлопчика - хіт реп-виконавиці Alyona Alyona. Джамала лаконічно зазначила - "Ревную".

"По-справжньому щаслива": Джамала похвалилася творчими новинками "Сємки є?" Джамала викликала суперечки в мережі перевтіленням в "дівчину з району"
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