"Прекрасне янголятко": Віра Брежнєва замилувала спільним фото з донькою

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Тепла зустріч Віри з Сонею зачарувала шанувальників зірки

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження в крутому готелі в Італії і поділилася атмосферними знімками своєї сім'ї із затишною вечірки, яка пройшла в компанії коханого чоловіка, молодшої дочки Сари і своїх сестер з сім'ями, зізналася, що змогла нарешті побачитись з освоей старшою дочкою Сонею.

Виконавиця прилетіла до Лос-Анджелесу в рамках свого гастрольного туру по США і спробувала поєднати приємне з корисним: виступити перед фанами і провести час с донькою.

Фото: Віра Брежнєва і її старша дочка Соня Кіперман (instagram.com/ververa)

"Прилетіти на кілька годин в ЛА, встигнути дати концерт і побачити свою улюблену красуню! Як завжди мало часу... До швидкої нової зустрічі, Місто Ангелів і Мій Прекрасний Янголятко", - зворушливо написала вона під постом в Instagram з численними фото з прогулянки по місту Ангелів.

Фото: Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман (instagram.com/ververa)

В коментарях Віра вирішила трохи поспілкуватися з фанатами і відповісти на всі їх численні запитання. Інтереси шанувальників були задоволені, адже Віра відповідала щиро і максимально чесно. Наприклад, про те, чому її дочка Соня живе так далеко від дому і рідко бачитися зі своєю знаменитою матір'ю.

"Рідко бачимося, бо донька вчиться, я працюю. Бачимося в основному на канікулах, але тут з'явилася можливість на гастролях перетнутися", - зізналася екс-ВІА-гра.

Фото: Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман (instagram.com/ververa)

Однак, не всі секрети захотіла розкривати зірка, наприклад від питання про батьків дітей вона ухилилася.

"Це дуже особиста інформація, тому хотілося б зрозуміти , з якою метою цікавитеся?" - відповіла вона подписчице.

В цілому фанати лишилися задоволеними одкровеннями Віри і зізналися, що такі фото від їх улюблениці дуже радують їх.

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