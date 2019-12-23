"Прекрасні жінки": Віра Брежнєва зворушливо привітала сестер-двійнят

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка виросла в дружній багатодітній родині

37-річна Віра Брежнєва зараз вже мама двох доньок - 18-річної Соні і 10-річної Сари. При цьому співачка виросла в багатодітній і бідній, але дружній сім'ї - у артистки є три сестри, з якими вона досі тісно спілкується. Днями в їх сім'ї було свято - у двох сестричок артистки, двійнят Анастасії і Вікторії, 22 грудня був день народження.

В честь свята Віра поділилася чарівними сімейними фото на своїй сторінці в Instagram і зворушливо зізналася в коханні своїм рідним людям. Зазначимо, що сестрам знаменитості виповнилося по 35 років.

На знімках Брежнєва зображена з мамою і сестрами. Кадри явно були зроблені ще влітку на якомусь урочистому заході, так як всі жінки одягнені в ефектні вбрання.

Фото: Віра Брежнєва з мамою і сестрами (instagram.com/ververa)

"Якщо б у нас було право вибору на небесах, в якій сім'ї ми хочемо народитися, я б вибрала саме цю сім'ю. Саме таку маму, такого тата і трьох сестер. І таке життя, яке у нас було. Не легке, але цікаве, голодне, але дружне. Я щаслива , що у нас була багатодітна сім'я. І що саме 22го грудня в день зимового сонцестояння народилися відразу дві мої сестрички) ( замість одного великого хлопчика ) з цього дня минуло 35 років. І тепер вже наші діти так само грають разом, базікають і підтримують один одного. Сьогодні в нашій родині свято і найголовніше, чого я нам бажаю - частіше збиратися разом. Відзначайте своїх сестер/братів , якщо у вас теж теплі відносини", - відверто поділилася співачка.

Фото: Віра Брежнєва з мамою і сестрами (instagram.com/ververa)

Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і залишили багато теплих відгуків цій чудовій родині.

Ви шикарні!!!!

Чудова родина.Всім Вам благополуччя

Кращі сестрички, улюблені

Ви всі чарівні

Прекрасні жінки

Яка у вас мама красива і щаслива!В оточенні таких дівчат!Нас в родині теж три сестри і ще в кожній по дочці.

Дивлюся на вас і милуюся

Це щастя. У нас з братом так само

Королева!!!!

Прекрасна дівчина!

Гарна сім'я , в матусі очі світяться особливо искано , в них стільки любові .

Гарна, щаслива сім'я. Удачі Вам у всьому. З Днем народження сестричок

Які ви елегантні

З прекрасними именинницами!

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва поділилася яскравими фото в день народження молодшої дочки - Сарі виповнилося 10 років.