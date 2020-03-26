"Прекрасне сімейство": MONATIK підкорив мережу веселими танцями з синами

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Артист явно не сумує вдома на карантині і знає, як розважити малюків

Мультиартист і батько двох маленьких синів Дмитро Монатік, відомий також як MONATIK, придумує все нові і нові способи, чим зайнятися вдома на карантині разом з сім'єю. Вони з дружиною Іриною і дітьми живуть у приватному будинку, так що малюки грають і бігають по дворі на свіжому повітрі. Також подружжя почали залучати дітей до мистецтва і показувати їм мюзикли - так, "Кішки" припали хлопчикам дуже до душі, що дуже порадувало їх батьків.

На цьому Дмитро не зупинився і влаштував з синами веселі танці прямо у вітальні перед телевізором. Кумедне відео він опублікував у своєму Instagram. У ролику артист з малюками запалює на танцполі під власний хіт "Кружляє". Діти старанно і дуже вміло повторюють рухи за татом - явно талантом пішли у нього!

"Котрий вечір ми танцюємо, завдяки JustDance на PS4 !!! На карантині розважає й відкриває все нове і нове заняття. Рятує, в загальному. Плюс! Чи міг я уявити, що зі своїми дітьми буду танцювати під свою пісню, граючи в одну з улюблених ігор на PlayStation ? Уявляв. Брехати не буду. В моєму розумінні, навіть не музиканта, а в амплуа #Шпіллер - це досягнення! Що хотів сказати... саме час відігратися по повній з цією плойкою!!! Заюзаєм однозначно!!! Будьте здорові!" - поділився емоціями задоволений Монатік.

Відео: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/monatik_official)

Підписники залишилися в повному захваті і зазначили, що це - найкращий танець, який вони бачили в житті.

Класна сім'я

Мі мі мишные такі

Йому крутяк

Ха,дуже круто і мило

Які малюки

Такі милі

це неймовірно!

Прекрасне сімейство!

Скоро малі будуть як Діма, класні малі

Які молодці

Круто

Саме класно ті що тепер є час для діток і родини

Відмінне заняття на карантин

Які ж ви прекрасні

Ай,да молодці

Крутий татусь!і діткам весело з ним!Всі кружать!

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше стильні MONATIK з дружиною красувалися на червоній доріжці церемонії нагородження Brit Awards.