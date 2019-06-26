Чудово і складно: Холостяк 9 висловився про вагітність обраниці

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін зізнався, чим його підкорила обраниця

Відео: YouTube/Клатч Онлайн

Головний герой шоу Холостяк 9 Микита Добринін знайшов на проекті своє щастя, а закоханість, що зародилася на екрані, переросла в справжні стосунки. Разом зі своєю обраницею, 20-річною Дариною Квітковою, він не тільки проводить тепер вільний час, але і живе разом – пара вирішила з'їхатися і вже встигла облаштувати сімейне гніздечко. Таким чином молоді люди підтвердили, що їхні наміри самі що ні на є серйозні. В інтерв'ю виданню Clutch холостяк розповів, як ставиться до можливого поповнення в сім'ї.

Так, Микита зізнався, як він відреагує на новину про вагітність Даші, а також згадав, що раніше дуже нервував при думці, що попередні обраниці можуть стати майбутніми мама його дітей.

"У мене в житті було декілька таких ситуацій, коли були передумови до того, що дівчина вагітна. Кожен раз я дуже нервував. Зараз я розумію, чому. Тому що я розумів, що не ця жінка повинна бути матір'ю моїх дітей. Я б нічого не змінив точно, якби це сталося. Я думаю, що ми б розібралися в цій ситуації. Але я знаю, через що я тоді нервував", - розповів екс-холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Якщо говорити про Дашу, то Микита висловив готовність стати татом, хоч і розуміє, наскільки це відповідальний крок.

"Зараз я з цього приводу спокійний. Вважаю, що діти — це неймовірно, прекрасно і дуже складно. Я бачу на прикладі своїх друзів, але це дуже круто", - зізнається він.

Також Добринін згадав, яке враження справила на нього Даша на проекті. Дівчина вразила його своїми позитивними душевними якостями.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"З першої зустрічі вона відзначилася своєю легкістю і усміхненістю, тим, як вона знаходить спільну мову з дівчатами. Вона ввічлива, людяна, і це мене зачепило в ній. Вона чиста, відкрита, це найголовніше – завжди залишатися добрим без якихось хитрощів", - згадує колишній холостяк.

Крім того, саме з Дашею у Микити було найромантичніше побачення проекті, після якого він зрозумів, що почав закохуватися в дівчину.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Найромантичніше побачення було у нас з Дашею – це гольф. Ми грали, а потім вечеряли на даху ресторан. Це побачення я згадую як якусь магію, хімію. Ми наобіймалися, націлувалися і, при цьому, нам хотілося ще більше часу проводити разом. Це побачення було дуже романтичним. Я почав закохуватися. Я зрозумів, що між нами зароджуються почуття, і мені хочеться її завойовувати, розкриватися, розповідати свою історію", - поділився Микита.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін з обраницею Дашею Квітковою розпалив мережу гарячим пляжними знімком.