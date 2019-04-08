Прекрасна перлина: Осадча підкорила оригінальним образом на Голосі країни 9

Фото: Катя Осадча ( instagram.com/kosadcha)

Телеведуча з'явилася на сцені в сукні-міні від українського дизайнера

Популярна телеведуча Катя Осадча вміє підкорити глядачів своєю появою в кадрі. І справа не тільки в її високих професійних якостях, але і оригінальних вбраннях, які стають предметом захоплень і обговорень в мережі. Так, зірка показала в Instagram знімок, зроблений під час першого прямого ефіру шоу Голос країни 9.

Катя відображена на сцені в міні сукня дивовижного бірюзового кольору від українського бренду SannaOne без бретелей з акцентом на лінію декольте. Вбрання прикрашав величезний бант з боку. В якості взуття Катя вибрала замшеві нюдовые човники. Вона доповнила образ вишуканими аксесуарами – кольє з безліччю каменів і масивними сережками. Природний макіяж і гладко зачесане блискуче волосся стали завершальним акордом сценічного лука прекрасної Каті.

Шанувальникам дуже сподобалося вбрання і образ ведучої. Вони відзначили, що знаменитість виглядає на екрані просто приголомшливо.

Фото: Катя Осадча ( instagram.com/kosadcha)

"Яка гарна!", "Особливість і чарівна перлина від Бога!" "Ця сукня Вам дуже пасує! Ви були прекрасне!", "Катрусю, Ви чудова!", "Вау, просто неймовірна", "Яке шикарне плаття! І цей колір Вам дуже йде!", "Катерино, Ви просто нереально красива", - захоплювалися коментатори.

Катя також поділилася в сторіз эсклюзивными кадрами з закулісся проекту Голос країни 9. Вона із задоволенням позувала на камеру разом з чоловіком та ведучим Юрієм Горбуновим, а також зірковими суддями.

Фото: instagram.com/kosadcha

Раніше Катя Осадча підкорила яскравим весняним чином біля озера.

До речі, Катя Осадча показала лук у вбранні від українського бренду theCOAT, який нагадав образ Тіни Кароль на Голосі країни 9.