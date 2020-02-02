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Прекрасна сім'я: Маша Єфросиніна показала щасливий ранок з чоловіком і сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2020 - 14:31
Прекрасна сім'я: Маша Єфросиніна показала щасливий ранок з чоловіком і сином
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча на ранкових кадрах позувала в піжамі

Улюблениця публіки Маша Єфросиніна, яку нещодавно підловила за "забороненим" заняттям її сестра Єлизавета Ющенко, останнім часом все більше стала часу приділяти сім'ї, ніж роботі. На її сторінці в Instagram все рідше миготять кадри робочих процесів і на телебаченні ведучу так само побачиш не часто. Не можна сказати, що Єфросиніна сидить без діла, адже у неї залишаються благодійні проекти і успішний блог на YouTube, але публічності стало в рази менше.

Чергове фото, яке Єфросиніна розмістила в соцмережах лише підтверджує сімейну ідилію знаменитості. На домашньому кадрі сім'я (за винятком молодшої доньки Нани, яка схоже залишилася за кадром і відволікала маму і брата від зйомок) зібралася у вітальні і зайнялася захоплюючою справою — грою в Лего. Схоже на те, що вони тільки прокинулися, тому що навіть не встигли переодягти піжами.

Прекрасна сім'я: Маша Єфросиніна показала щасливий ранок з чоловіком і синомФото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром і сином Олександром (instagram.com/mashaefrosinina)

"Дні без цілей та завдань", - підписала затишний кадр Маша Єфросиніна.

Варто відзначити, що зйомки в піжамах для телеведучої не в новинку, вона без сорому показує себе справжню і в найбільш інтимних моментах життя. Нещодавно з чоловіком вони опублікували не менш затишний фотосет.

Прекрасна сім'я: Маша Єфросиніна показала щасливий ранок з чоловіком і синомПрекрасна сім'я: Маша Єфросиніна показала щасливий ранок з чоловіком і сином

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники захопилися дружньою і щасливою сім'єю і побажали їм щастя:

  • Чудова сім'я
  • найкращі дні
  • Ви супер круті! Мотивуєте на створення сім'ї нового покоління, без старезних стереотипів
  • Я просто балдію від Вашої сім'ї , Вашої парі
  • Як правило такі дні вдаються і приносять більше щастя!)
  • найкращі дні
  • Люблю вас
  • Відпочинок з сім'єю це дуже важливо))) гарні

Крім того, вам буде цікаво, як Ефектна Маша Єфросиніна в розкішному образі показала сімейну ідилію на відпочинку.

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Новини України Маша Єфросинінателеведущая
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