Прекрасна навіть без макіяжу: 51-річна Дженніфер Лопес вразила квітучим зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес звикла викладати в мережу найрізноманітніші фото: як в яскравих сценічних луках, так і без макіяжу. Таким чином, Джей Ло доводить, що у свої 51 вона виглядає все так же молодо і свіжо. Кілька годин тому артистка опублікувала ролик, на якому постала в розслабленому домашньому образі: без будь-якого мейк-апу, в халаті, з зібраними в пучок волоссям.

Дженніфер захоплює красою (відео: instagram.com/jlo)

Дженніфер розповіла, що прокинулася дуже рано, тому що не могла заснути від приємного збудження і думок. Так, вона затіває щось нове. Але про що йдеться – поки що секрет. Але, втім, Лопес запропонувала його розкрити, якщо фанати напишуть в коментарях, що хочуть цього. «Прокинулася сьогодні вранці, відчуваючи себе дуже вдячною і схвильованою! Хочете знати, чому? Прокоментуйте нижче, якщо хочете знати, над чим я працюю!». Шанувальники почали гадати, про що говорить їх улюблениця. «Розкажи нам, будь ласка», «Скажи нам все! Я не можу дочекатися, коли побачу твої образи», «Може, нове відео з Малумою?», «Так, скажи нам, королева, ми готові», «Ми так схвильовані... світ потребує хороших новин»...

Співачка любить молодіжні образи (фото: instagram.com/jlo)

Зрозуміло, не менше уваги привернув і розкішний вигляд співачки. Послідовувачі зірки відзначили, як молодо і розкішно вона виглядає. «Я просто не можу, яка ти прекрасна», «Ти така гарненька», «Ти прекрасна зірка», «Нереально крута», «Я спостерігаю за тобою вже 20 років», «Така красива», «Вона забула постаріти», «Ти така гаряча», «Ти така мила», – не втомлюються писати вони.

Нагадаємо, раніше зірка підкорила всіх практично підлітковим луком. Фанати Лопес впевнені, що їй інколи не даси більше 30-ти, а то й 20-ти років на подібних фото. Що ж, нев'януча зовнішність співачки дійсно заслуговує захоплення.