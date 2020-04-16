Святковий сімейний дует: Тіна Кароль з сином показала, як готується до Великодня

Тіна Кароль напередодні Великодня вирішила влаштувати разом з сином Веніаміном майстер-клас з прикрашання столу і створення святкового декору. Зараз співачка знаходиться разом з хлопчиком на самоізоляції в заміському будинку. Вона активно займається спортом і регулярно публікує відеозвіти, читає, робить кулінарні експерименти, і встигає готувати музичні сюрпризи для шанувальників. А поки що артистка вийшла в прямий ефір каналу "1+1" і поділилася особистими лайфхаками по створенню святкової атмосфери вдома, а її незамінним помічником став Веня.

За допомогою портативної ПТС Тіна влаштувала домашню телестудію і онлайн-трансляцію для програми "Сніданок з 1+1".

Зіркова мама і її син розташувалися за столом, на якому вже стояв святковий декор, посуд, кекси і крашанки. Тіна обрала для прямого включення сукню лимонного відтінку від українського бренду TG.

Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/tina_karol)

Вона наочно показала, як з шкаралупи яйця зробити свічку, красиво сервірувати стіл і прикрасити тарілку. Веня активно допомагав мамі, а вона підписала одне з бекстейдж-фото сина: "Моя гордість".

Тіна проговорилася, що її син любить чай пуер, який подарував їм Дмитро Комаров. Ведучому було приємно почути ці слова їх вуст співачки і він зізнався: "А я п'ю чай з варенням з троянд, яке зварила Тіна Кароль".

Фото: скріншот фото (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль зачарувала мережу атмосферним емоційним відео з 11-річним сином Веніаміном, який випустив у небо білого голуба.