Правило 72 годин: Настя Каменських розповіла, як правильно ставити цілі і досягати мрії

Настя Каменських не перестає максимально мотивувати фоловерів під час домашньої ізоляції на карантині. Українська співачка закликає шанувальників продуктивно використовувати свій час на карантині. Для цього Каменських запустила свій курс "Життя в стилі NK". Кожен день у своєму блозі Настя ділиться правилами життя в різних сферах — від взаємин з близькими до тайм-менеджмена. На початку нового тижня Настя радить будувати плани на майбутнє і робити це правильно.

Як завжди, Настя для кожного нового дня тижня визначає свій колір. Приміром, колір понеділка — білий, як символ чогось нового.

“І ми продовжуємо вчитися ставити цілі і завдання правильно! Перший крок на шляху до здійснення мрії - це її правильна формулювання", — зазначає Настя.

Далі Каменських детально розписала, як правильно ставити цілі і досягати свої мрії.

№1 Реальні цілі

Напишіть свої мрії і плани на найближчі 3 місяці (в відео до цього посту я розповіла, чому 90 днів - ключові). Цілі - обов'язково порівнянними до тієї ситуації, в якій ви знаходитеся в поточну хвилину. Тобто, якщо ви хочете з нуля багато заробляти, при цьому не маючи необхідних навичок, це може не спрацювати.

№2 Розуміння, куди ти хочеш прийти - дуже важливо

Бачити не тільки власну ціль, але і те, як з нею зміниться ваше життя. Якщо не знати, куди прагнути, ви можете потрапити туди, де вам не сподобається. Тому чітко озвучуйте для себе кожен момент, пов'язаний з вашою метою.

№3 Пропишіть дуже докладний план досягнення своєї мети, з пунктами і підпунктами

І щоб в моменти, коли у вас пропаде мотивація, ви не зійшли з дистанції, розкажіть вашим самим-самим близьким людям про свою мету і попросіть їх підтримки. Вони будуть підбадьорювати вас і допомагати.

№4 Ставте цілі, для реалізації яких потрібні вам тільки ви

Це не повинно бути так: «хочу, щоб він це зробив для мене». Якщо досягти мети самому не можна, тоді думайте про це в такому ключ : «що зробити мені, щоб цей чоловік захотів зробити це для мене».

№5 Обов'язково хваліть себе за ВСІ ПРОМІЖНІ ДОСТИЧЕНИЯ на шляху до мрії

Наприклад, хочете зменшити обсяг талії на 15 див. Радуйте себе чимось приємним за кожен сантиметр який скинули.

№6 Багато успішні люди керуються правилом 72 годин

Його суть - якщо ви за 3 дні не зробите нічого для досягнення своєї мети, ви навряд чи до неї повернетеся. Але якщо ви за ці 72 години вже почали щось робити, ваша мета має 99 з 100 шансів на реалізацію.

“Кому-то для досягнення нової мети, потрібно вийти із зони комфорту, а хтось-її розширювати, орієнтуючись на те, що вже вміє і знає. І той, і той варіант правильний. Головне, виберіть оптимальний для себе. І почніть діяти. Почніть прямо сьогодні! Білий колір навколо вас допоможе в цьому", — мотивує Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських назвала дієвий спосіб підвищення самооцінки.