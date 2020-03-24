Дозвольте собі помилятися: наречена 9-го Холостяка дала мудрі поради про стосунки

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова висловила свою думку про правильне ставлення до людей

Переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова, яка зараз вже офіційна наречена головного героя шоу Микити Добриніна, під час карантину і вимушеного сидіння вдома намагається більше спілкуватися з шанувальниками в мережі і ділитися з ними корисною інформацією. Так, нещодавно дівчина поділилася довгим списком цікавих фільмів і серіалів, які можна подивитися під час "домашнього ув'язнення" - вони з коханим вже встигли переглянути багато всього.

Крім того, Даша публікує свої думки і роздуми на різноманітні теми. Цього разу красуня вирішила обговорити, яким має бути правильне ставлення до людей навколо нас. Вона супроводила пост атмосферними домашніми кадрами - наречена Добриніна сидить на дивані в спортивному білому топі і білому халатику, а її волосся зібране в недбалу зачіску.

На думку Квіткової, слід не забувати про повагу до себе і своїх інтересах і не слухати людей, які не хочуть чути вас.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Виховайте в собі правильне ставлення до людей. Перестаньте сперечатися з людьми, які явно не хочуть слухати вас. Ніколи не витрачайте час, намагаючись пояснити тим, хто безумовно не хоче приймати нічого, крім своєї точки зору. Такі люди часто будуть намагатися нав'язати вам свою "непохитну" істину.



Перестаньте слухати людей, які лають вас за виправдані помилки. Помилки — частина розвитку. Тому, якщо ми рухаємося вперед, нас обов'язково будуть супроводжувати засмучення. Не варто їх соромитися або уникати. Якщо хтось починає дорікати вам за помилки, які принесли вам новий досвід і зробили вас сильніше, — не слухайте. Дозвольте собі помилятися. Іноді варто прислухатися до чужих поглядів, але робіть висновки, спираючись на власний розум.



Ніхто не має права змушувати вас відчувати себе нікчемним і дрібним, поки ви не дасте їм цю владу. Поважайте себе. Якщо ви зловили когось на брехні, скажіть це, не мовчіть. Робіть висновки. Деякі люди будуть брехати вам неодноразово, просто тому що це їх суті. Ви заслуговуєте бути з людьми, які змушують вас посміхатися. Припиняйте здавати себе в оренду людям, які просто вами користуються.



Перестаньте бути запасним варіантом для інших. Якщо ви помічаєте, що людина з вами тільки тоді, коли у неї немає більш цікавих занять, то позбавте себе від цього і звільніть місце для нових відносин, звільніть час для тих людей, які будуть щиро раді вас бачити", - поділилася мудрими порадами Даша.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Фолловери почали захоплюватися красою дівчини в коментарях і дякувати їй за такі правильні і мотивуючі слова.

Згодна з кожним словом. Ти розумниця Даша, вдохновляй і далі

Ти нереальна я тобою захоплююся

Дуже розумні слова ,дякуємо

Які чудові слова

Золоті слова

Даша, Ви супер! І читати Вас дуже цікаво.

Дуже класний пост

дякую за життєвий пост!!

Красиве фото

Які вірні слова

Дуже добре написала, порада дня

Чудові слова, з кожним згідна!

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін з нареченою Дашею Квітковою екстрено прибули з США в Україну через епідемію коронавіруса.