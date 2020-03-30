ru
ua

Позитивний карантин: Брежнєва зачарувала милим домашнім відео з Меладзе

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка в природному вигляді без макіяжу заспівала веселу пісню

Віра Брежнєва вже після початку епідемії коронавіруса була змушена зробити кілька перельотів - і хоча співачка дотримувалася правил безпеки, шанувальники були стурбовані. Однак зараз вона дотримується карантину і залишається вдома разом з чоловіком Костянтином Меладзе та молодшою дочкою Сарою. Раніше артистка докладно розповіла про свій режим дня та заняття під час ізоляції - вона стежить за харчуванням і не забуває про домашні тренування.

У новій публікації у своєму Instagram Віра оригінальним чином закликала підписників залишатися вдома. Вона виклала миле домашнє відео з чоловіком, на якому постала, коли сидить на дивані в простій білій футболці і без макіяжу. Меладзе сидить поруч з дружиною, теж у зручному домашньому одязі. Брежнєва заспівала фанам мотивуючу пісню.

"Ти знаєш зараз всюди карантин, зостанься краще вдома, як я і Костянтин", - співає артистка.

Відео: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (instagram.com/ververa)

Віра також анонсувала прямий ефір у своєму акаунті, який буде корисний багатьом сім'ям під час карантину.

"Як мирно існувати в умовах карантину, пропоную дізнатися завтра у прямому ефірі, що я зроблю з сімейним психологом в 12:00. Я впевнена, що для кожної сім'ї ця інформація буде корисною)" - зазначила зірка.

Шанувальники оцінили "карантинне" відео Брежнєвої і Меладзе і залишили їм багато теплих відгуків.

  • Веруня, ви красуня
  • Харизматяшка наша
  • Романтично
  • Супер,просто настільки позитивна пара,ви молодці )
  • правильна реклама!
  • Сонечко
  • Віра!!! Який у тебе ніжний голос!!!! Сонячна Віра
  • Класні такі
  • Які ви класні, думаю після такого карантину і демографію в країні можна поправити. Всім здоров'я та любові
  • Звучить заманливо
  • Яка красуня. Обожнюю
  • З таким ангелом можна жити скільки завгодно

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва вперше прокоментувала чутки про зраду чоловіка Констянтина Меладзе

Оля Полякова з доньками показала, як приготувати шоколадні кекси (відео) Пісня "Жіночого Кварталу" про коронавірус підірвала інтернет (відео)
Читати всі новини