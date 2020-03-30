Позитивний карантин: Брежнєва зачарувала милим домашнім відео з Меладзе

Віра Брежнєва вже після початку епідемії коронавіруса була змушена зробити кілька перельотів - і хоча співачка дотримувалася правил безпеки, шанувальники були стурбовані. Однак зараз вона дотримується карантину і залишається вдома разом з чоловіком Костянтином Меладзе та молодшою дочкою Сарою. Раніше артистка докладно розповіла про свій режим дня та заняття під час ізоляції - вона стежить за харчуванням і не забуває про домашні тренування.

У новій публікації у своєму Instagram Віра оригінальним чином закликала підписників залишатися вдома. Вона виклала миле домашнє відео з чоловіком, на якому постала, коли сидить на дивані в простій білій футболці і без макіяжу. Меладзе сидить поруч з дружиною, теж у зручному домашньому одязі. Брежнєва заспівала фанам мотивуючу пісню.

"Ти знаєш зараз всюди карантин, зостанься краще вдома, як я і Костянтин", - співає артистка.

Відео: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (instagram.com/ververa)

Віра також анонсувала прямий ефір у своєму акаунті, який буде корисний багатьом сім'ям під час карантину.

"Як мирно існувати в умовах карантину, пропоную дізнатися завтра у прямому ефірі, що я зроблю з сімейним психологом в 12:00. Я впевнена, що для кожної сім'ї ця інформація буде корисною)" - зазначила зірка.

Шанувальники оцінили "карантинне" відео Брежнєвої і Меладзе і залишили їм багато теплих відгуків.

Веруня, ви красуня

Харизматяшка наша

Романтично

Супер,просто настільки позитивна пара,ви молодці )

правильна реклама!

Сонечко

Віра!!! Який у тебе ніжний голос!!!! Сонячна Віра

Класні такі

Які ви класні, думаю після такого карантину і демографію в країні можна поправити. Всім здоров'я та любові

Звучить заманливо

Яка красуня. Обожнюю

З таким ангелом можна жити скільки завгодно

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва вперше прокоментувала чутки про зраду чоловіка Констянтина Меладзе