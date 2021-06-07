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На позитиві: вагітна Квіткова і Добринін потішили веселим танцем (відео)

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 15:32
На позитиві: вагітна Квіткова і Добринін потішили веселим танцем (відео) Даша Квіткова і Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Lite

"Холостяк 9" Микита Добринін і його обраниця, а нині вже рік як дружина Даша Квіткова скоро вперше стануть батьками - дівчина вже на 34 тижні вагітності. Однак пара не втрачає позитиву і заряджає їм своїх шанувальників.

У своєму Instagram шоумен опублікував кумедне відео з коханою, на якому вони запально танцюють на кухні.

На Даші - чорне вільне домашнє плаття-халат, а волосся просто розпущене.

Парочка активно рухається під музику і робить вигляд, що підспівує пісні. Вже дуже значний животик Квіткової не заважає їй веселитися і танцювати.

"Відмінно танцюємо, йде 34-й тиждень вагітності Даші", - підписав позитивне відео Добринін.

Фоловерам дуже сподобався милий танець і гарний настрій пари, про що вони повідомили в коментарях.

  • Які ж ви класні
  • Насолоджуйтесь, поки вільні
  • Классс, ви мені підняли настрій цим відео
  • Супер позитивчики
  • Які ви красиві
  • Щастя вам. Ви суперові!
  • Класссс....такі котики
  • Я вже і не знаю скільки разів це передивилася, так кайфово
  • Ви круті, приємно дивитися і заряджатися відмінними емоціями від вас
  • Суперові хлопці. Як я за Дашуню вболівала, коли вона в проекті Холостяк брала участь. Щастя вам і таких же красивих і милих діток як ви
  • Круто
  • Як мило
  • Ви завжди на позитиві
  • Ви такі гарненькі. Дуже рада за Вас
  • Яка вона красива

Раніше ми писали, що екс-Холостяк Добринін розкрив головний секрет щасливих відносин з Квітковою.

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