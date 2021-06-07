На позитиві: вагітна Квіткова і Добринін потішили веселим танцем (відео)

"Холостяк 9" Микита Добринін і його обраниця, а нині вже рік як дружина Даша Квіткова скоро вперше стануть батьками - дівчина вже на 34 тижні вагітності. Однак пара не втрачає позитиву і заряджає їм своїх шанувальників.

У своєму Instagram шоумен опублікував кумедне відео з коханою, на якому вони запально танцюють на кухні.

На Даші - чорне вільне домашнє плаття-халат, а волосся просто розпущене.

Парочка активно рухається під музику і робить вигляд, що підспівує пісні. Вже дуже значний животик Квіткової не заважає їй веселитися і танцювати.

"Відмінно танцюємо, йде 34-й тиждень вагітності Даші", - підписав позитивне відео Добринін.

Фоловерам дуже сподобався милий танець і гарний настрій пари, про що вони повідомили в коментарях.