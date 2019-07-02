"Пощастило Потапу!" Каменських підкорила стрункою фігурою на зйомках Х-фактора

Настя Каменських з початку зйомок нового сезону шоу "Х-фактор" не перестає захоплювати шанувальників своїми ефектними образами, в яких глядачі вже восени побачать її на екрані. А поки що артистка залюбки позує на камеру, демонструючи всі свої принади: то засвітить розкішне декольте, то блисне стрункими ніжками. Настя не втрималася і опублікувала в Instagram ще один вражаючий образ, який підкорив її шанувальників.

Вона постала перед фанами в мереживному топі без бретелей, що підкреслив її лінію декольте, і чорних брюках-дудочках з високою посадкою оригінально скроєних в області талії. Стилісти співачки доповнили її образ босоніжками з тонкими ремінцями. Губи з помадою коралового відтінку і акуратно укладені локони стали ідеальним доповненням до ефектного елегантного луку.

Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду Насті. Багато з них зазначили, що співачка у вишуканому образі виглядає набагато сексуальніше, ніж на пікантних напівоголених кадрах, якими вона любить балувати своїх підписників.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Навіть колега Насті, Оля Полякова, яка в цьому році також посіла суддівське крісло на "Х-факторі", не втрималася від коментарів. Вона залишила красномовні смайли у вигляді язиків полум'я.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Шикарна леді в вишукано-елегантному вбранні", "Сексі", "Класнюча", "Красуня, що не кажи!", "Богиня", "Шикарна! Набагато сексуальніший і крутіший вигляд в "одягнених образах"!", "Красива, стильна і, по-моєму, ще більше схудла", "Шалено красива!", "Ой, і пощастило ж Потапу!", "Стройняшечка лялькова", "Діва!" - писали користувачі мережі.

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських похвалилася грайливим фото, засвітивши шикарне декольте.

До речі, Настя Каменських захопила екстремальним вирізом і розкішним бюстом на зйомках Х-фактора.