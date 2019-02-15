"Потихеньку повертаюся": Влад Топалов втішив Регіну Тодоренко

Співак зазначив, що все ще відчуває себе не добре, але вже летить з концертом в інше місто

Российский певец и муж Регины Тодоренко Влад Топалов, который провел День Влюбленных отдельно от жены из-за своей болезни, рассказал о самочувствии и отметил, что уже готов выступать на запланированном мероприятии. Об этом он нааписал в Instgram-аккаунте.

Певец признался, что лечился народными методами, а также популярными лекарствами от простуды. Хоть чувствует он себя еще не важно и есть проблемы с голосом, Топалов все равно готов выйти на сцену.

"Мне кажется, я потею - ментолом, выдыхаю исключительно эвкалипт и экстракт ромашки. А еще нотки имбиря, лимона, трав и кучу всего остального... Писаю я тоже исключительно витамином С и тантум верде", - сделал неожиданное признание исполнитель.

Влад отметил, что его все еще одолевает кашель, но работа требует присутствия. Он публично признался в любви жене и сыну, чем растрогал поклонников.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Я еще сильно кашляю, но, Слава Богу, без температуры. Регина Тодоренко меня вылечила! Летим в Южно-Сахалинск, выступать на закрытии игр Азия 2019. Как петь пока не ясно, так как говорить с трудом могу, но ничего,справимся! Простите, что не выходил на связь... Реально, лежал и не мог даже встать. Но я потихоньку возвращаюсь к вам! Всем привет. Люблю семью, жену, сына и всех вас! С Богом!" - оптимистично закончил пост певец.

Фаны пожелали музыканту скорейшего выздоровления и умилились его трепетным отношением к своей семье.

"Береги себя, пожалуйста!", "Удачи Вам и скорейшего выздоровления! Благо, Вы в надёжных руках! Регина - огонь!", "Крепкого здоровья, выздоравливай, береги Регишку и сыночка и себя, конечно", "Это мило Влад. Выздоравливай давай поскорей... Мы тебя тоже любим!", "Сил и скорейшего выздоровления!", "Каждый раз читая ваши строки я чувствую, какую-то искренность в ваших словах. Храни вас Господь! Хорошей поездки. Региночки с сыном привет. Вы очень хорошая семья, здоровья вам. Скорейшего выздоровления", - писали комментаторы.

Ранее Влад Топалов показал снимок, сделанный во время проулки с сыном и попросил совет у подписчиков.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли имя своего маленького сына, котрое долго держали в секрете.