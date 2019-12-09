Втратила дитину: Сніжана Єгорова вразила визнанням про особисту драму

Сніжана Єгорова (фото: instagram.com/snezha_egorova)

За словами Єгорової, багато хто не розуміють її бажання мати багато дітей

Телеведуча Сніжана Єгорова, яка раніше розповіла, чи дає Антін Мухарський гроші на дітей, - щаслива багатодітна мама, але зірка не приховує, що свого часу дехто з її оточення не розумів, навіщо їм з чоловіком така кількість дітей. Та насправді, у ведучої могло бути шестеро дітей, про що Сніжана Єгорова розповіла у передачі "Зірковий шлях" у рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна".

Єгорова має двох дітей від першого шлюбу – Анастасію і Олександру. І трьох – Арину, Андрія і Івана – від другого. Та у ведучої було б шестеро дітей, якби не особиста трагедія.

"Я втратила дитину на великому достатньо терміні. І це був жах мого життя. Напевно, найстрашніший. Рятує тільки час, бажання і рішення народити ще одну дитину. І дай бог, якщо організм тобі дозволить це зробити. Я дуже вдячна, що я змогла після того народити своїх трьох молодших дітей", - говорить "Зірковому шляху" Єгорова.

Дехто з оточення Єгорової вражались її бажанню мати велику родину, і навіть не добирали слів під час розмови.

Багато хто з людей мені говорили – нащо вам стільки дітей? Що ви з ними робите? Як ви їх використовуєте? У тебе ж є діти! Говорили: "Ви що не знаєте, де презервативи купляти?", "Треба бути обережнішою, ти ж артистка. Нащо псувати своє тіло, свою кар’єру?". Зазвичай це було рішення. Тому що на той момент, коли я приймала рішення народжувати дитину, зазвичай були якісь супер пропозиції", - поділилась на каналі "Україна" Сніжана Єгорова.

Діти Сніжани Єгорової (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)

Після розлучення з Антіном Мухарським, Єгорова нарешті знайшла щастя у особистому житті і зараз заручена.

"Я не розглядала жодних стосунків і не шукала підтримки. Тому що я розуміла, що на цей момент я настільки уражена і сконцентрована на вирішенні цього питання, що просто буде нечесно вдягнути це на голову якомусь іншому чоловіку. Дуже багато хто з людей закидали мені, що я взагалі всі свої особисті стосунки вдягнула на голову всій країні. Тому я вирішила – нехай вони трошки від мене відпочинуть", - розповіла ведуча